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Йотова след последната изява на Иран: България е една от най-сигурните дестинации

04 август 2026, 10:50 часа 708 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Йотова след последната изява на Иран: България е една от най-сигурните дестинации

"Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите както в Европа, така и в Близкия изток", каза президентът Илияна Йотова пред медиите на Перперикон и в отговор на журналистически въпрос сигурна туристическа дестинация ли е България след последната изява на Иран, в която говорителят на иранското външно министерство обяви, че е получил обаждания от Обединеното кралство, България и Украйна, като всички те заявяваха, че няма да участват в никакъв конфликт срещу страната.

Държавният глава заяви, че за разлика от други страни, в момента всички са добре дошли в България и ще намерят спокойствие за почивка. 

Мигрантската криза и България

"Важно е да си опазим границата. Така както говоря за туризма и връзките ни с Близкия изток, съм категорична, че България има едни от най-сигурните граници вътре в ЕС. Още повече, сме външна граница на Съюза", смята Йотова.

Тя коментира и европейската политика за миграция, като попита не е ли парадоксално, че преди три години е приет пактът за миграция, а днес той не само не се прилага, а се отрича. 

"България може да бъде заедно със страни като Малта, Испания, Италия, които са външна граница и да направи своето лоби за промяна в тази политика. Западноевропейските лидери са готови за тази промяна", смята Йотова. ОЩЕ: Нова българска позиция към Иран: "България не е обещавала, че няма да участва във войната"

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Илияна Йотова мигрантска криза война Иран лято 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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