Средната възраст на работещите във външно министерство гони пенсионната

Средната възраст на служителите в Министерството на външните работи е 49 години, сочи справка на министър Велислава Петрова. Информацията е предоставена в отговор на питане по парламентарен контрол от депутата от ГЕРБ Деница Сачева, видя Actualno.com в регистрите на Народното събрание.

Оказва се, че от началото на идната 2027 г. до края на 2030 г. се очаква цели 109 служители да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Друго министерство с подобна структура от гледна точка на кадрово състояние е МВР, в което също продължават да работят хиляди пенсионери.

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Петрова уточнява, че два пъти в годината във външно министерство се провеждат конкурси за назначаване на стажант аташета с цел осигуряване на професионалния и кадрови потенциал на дипломатическата служба. И още - провеждат се и редица конкурси както за експерти с опит, така и процедури за подбор на хора без никакъв опит в международните отношения, но "с желание за развитие в областта на външните работи", пише още министърът.

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