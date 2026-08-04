Кабинетът "Радев":

Средната възраст на работещите във външно министерство гони пенсионната

04 август 2026, 12:19 часа 792 прочитания 0 коментара
Снимка: МВнР
Средната възраст на работещите във външно министерство гони пенсионната

Средната възраст на служителите в Министерството на външните работи е 49 години, сочи справка на министър Велислава Петрова. Информацията е предоставена в отговор на питане по парламентарен контрол от депутата от ГЕРБ Деница Сачева, видя Actualno.com в регистрите на Народното събрание.

Оказва се, че от началото на идната 2027 г. до края на 2030 г. се очаква цели 109 служители да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Друго министерство с подобна структура от гледна точка на кадрово състояние е МВР, в което също продължават да работят хиляди пенсионери.

Още: Най-високи изисквания, а най-ниски заплати: В МВнР се чудят защо Радев ги подлага на поголовни съкращения

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Петрова уточнява, че два пъти в годината във външно министерство се провеждат конкурси за назначаване на стажант аташета с цел осигуряване на професионалния и кадрови потенциал на дипломатическата служба. И още - провеждат се и редица конкурси както за експерти с опит, така и процедури за подбор на хора без никакъв опит в международните отношения, но "с желание за развитие в областта на външните работи", пише още министърът.

Още: Нова българска позиция към Иран: "България не е обещавала, че няма да участва във войната"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
МВнР външно министерство Велислава Петрова авторски
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес