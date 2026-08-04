Милион пъти по-масивна от Слънцето: Астрономи откриха скитаща черна дупка

Астрономи откриха изключително рядка „скитаща“ черна дупка, разположена на десетки хиляди светлинни години от центъра на своята галактика. Това откритие може да промени разбирането на учените за това как масивните черни дупки се движат през Вселената след сблъсъци на галактики.

Новооткритата черна дупка

Екип от учени от Университета на Северна Каролина (САЩ) е успял да засече мощно космическо изригване, известно като събитие на приливно разрушаване (TDI), което се случва, когато звезда се приближи твърде много до масивна черна дупка и гравитацията започне да я разкъсва. Събитията на приливно разрушаване са рядкост във всяка галактика, случващи се средно веднъж на всеки 100 000 години. Резултатите от изследването са публикувани в The Astrophysical Journal Letters.

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През последното десетилетие астрономите са открили повече от сто подобни събития, но почти всички те са се случили в центровете на галактиките, където учените очакват да се намират най-големите черни дупки. Но новооткритото събитие, наречено TDE 2025abcr, е различно. Изследователите са открили изригването на приблизително 30 000 светлинни години от центъра на масивна съседна галактика. Това е най-далечното разстояние, на което някога е наблюдавано оптично изригване, свързано с приливно разрушаване.

Черната дупка, причинила изригването, се оценява на приблизително милион пъти по-масивна от Слънцето. Изследователите смятат, че тя може да се е образувала след сливането на две галактики в далечното минало или може да е била изхвърлена от гравитационни взаимодействия с други черни дупки близо до центъра на галактиката.

Тъй като самите черни дупки не излъчват светлина, астрономите разчитат на редки явления, като например изригвания на материя от черните дупки, за да потвърдят съществуването им.

Откритието е станало възможно отчасти благодарение на изкуствения интелект. Изследователите са използвали инструмент за класификация, базиран на изкуствен интелект, наречен tdescore, разработен от Робърт Стайн от Университета на Мериленд и обсерваторията „Годард“ на НАСА, за да анализират огромни масиви от данни от телескопи и да идентифицират приливни смущения.

Екипът потвърди произхода на TDE 2025abcr, използвайки 4,1-метровия телескоп в Южния астрономически изследователски център (SOAR) в Чили.

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Още интересни факти за черните дупки

Черната дупка е последният етап от еволюцията на масивна звезда.

По време на еволюцията си звездите с маса по-малка от десет пъти тази на Слънцето се превръщат в бели джуджета. При масивните звезди се случва нещо различно: те преминават през пълен цикъл на термоядрен синтез. В различните слоеве протичат различни термоядрени реакции, като с придвижването им към центъра се образуват все по-тежки елементи.

Особено масивните звезди могат да развият малки ултраплътни ядра с невероятно висока плътност и ултрависоко налягане. Това води до неутронна звезда с маса приблизително от една до две слънчеви маси и диаметър от 10 до 20 километра. Освен това, ако ядрото на такава неутронна звезда е два пъти по-голямо от масата на Слънцето или повече, се образува черна дупка. Но тази теория за произхода на черната дупка не е единствената.

Първите черни дупки са открити чрез наблюдение на обекти в двойни звездни системи, където малък обект обикаля около нормална звезда и неговата гравитация издърпва материята от повърхността на тази звезда. Въпреки че самата черна дупка е невидима, материята, привлечена от нея, се завихря като фуния, става изключително гореща и излъчва интензивна радиация.

„Астрономите проследили обекти, излъчващи силна радиация в системи с малък обект, обикалящ около нормална звезда, са стигнали до заключението, че такъв обект може да е черна дупка. Газовете, всмукнати в нея, излъчващи спорадична радиация, често не само видима светлина, но и рентгенови и гама лъчи. Ето как откриваме черна дупка“, казва ученият от университета в Кеймбридж, професор Мартин Рийс.

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