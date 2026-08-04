Техеран е отменил три планирани удара срещу Украйна: Твърдение на висш ирански служител (ВИДЕО)

Старши съветник на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви, че Техеран се е подготвил да нанесе удари по три обекта в Украйна, но е отменил операцията след получено „извинение“ от страна на Киев, предаде иранската държавна телевизия PressTV. Мохсен Резаеи заяви, че планираното отмъщение било свързано с украинската атака от 25 юли срещу кораб, превозващ - според украинските власти - военен товар между Иран и Русия в Каспийско море.

„Те сами се свързаха с нас и казаха: „Това беше грешка, допуснахме грешка". Вече бяхме подготвили удари срещу три цели в Украйна, но след като заявиха, че става дума за грешка, ги отменихме. Наистина не се стремим към ескалация на войната и не искаме да започваме нов конфликт", бяха точните думи на Резаеи.

Съветникът на иранския върховен лидер обаче не предостави никакви доказателства в подкрепа на твърденията си, нито посочи конкретните предполагаеми цели. Изявленията му не са били независимо потвърдени.

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💥 Statement of the Day



Senior Iranian official Mohsen Rezaei claimed that Ukraine apologized for the attack on an Iranian ship, prompting Tehran to call off its planned retaliation.



“They contacted us themselves and said, ‘It was a mistake, we made a mistake.’ We had already… pic.twitter.com/M0b4UeJL6G — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

Удареният кораб: напрежение между Техеран и Киев

Иран осъди украинската атака като „акт на агресия“ и предупреди, че тя „не може да остане без отговор“.

След нападението на Киев срещу кораба Службата за сигурност на Украйна (СБУ) потвърди, че той е действал, заобикаляйки международните санкции.

Напрежението, изглежда, се успокои, след като на 28 юли министърът на външните работи Андрий Сибиха разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи. Арагчи заяви, че Украйна е описала удара като непреднамерен и че Техеран не търси по-нататъшна ескалация. От своя страна, Сибиха заяви, че е провел „откровен разговор“ с иранския си колега.

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„Потвърдих, че всички действия на Украйна са насочени единствено към защитата на страната ни от руската агресия и никога не са имали за цел да засегнат граждански кораби или хора“, заяви Сибиха, след като Техеран изрази протест срещу операцията.

Отношенията между Украйна и Иран остават напрегнати, откакто Техеран започна да доставя дронове „Шахед“ на Русия през 2022 г., а по-късно предостави лиценз за тяхното производство в самата Руска федерация, което превърна Иран в един от ключовите военни партньори на Москва по време на пълномащабната ѝ инвазия. Именно този факт бе посочен от Киев като аргумент след удара по кораба.

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