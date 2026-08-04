Иран и Оман са близо до сделка за отваряне на Ормузкия проток: влизане и излизане по различни маршрути

Иран и Оман са на път да постигнат споразумение за възстановяване на търговското морско движение през Ормузкия проток, съобщи The New York Times, позовавайки се на ирански и американски официални представители. Съгласно потенциалната сделка корабите, влизащи в Персийския залив, ще преминават през корабен канал, контролиран от Ислямската република и намиращ се в близост до нейното крайбрежие, докато изходящият трафик ще използва канал в близост до Оман.

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Иран говори за "такси за обслужване"

Ирански официални лица казват пред изданието, че няма да се събират такси за преминаване, но добавят, че споразумението включва „такса за обслужване“, предназначена да покрие разходите, свързани с въздействието върху околната среда, сигурността на товарните кораби и танкерите, както и разходите за персонал.

Приходите ще бъдат разпределени поравно между Иран и Оман, казват иранските източници.

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Iran and Oman are close to an agreement to reopen shipping through the Strait of Hormuz after months of disruption.



The main controversy is that the proposed arrangement could give Iran greater influence over the waterway.



Iranian officials say ships entering the Persian Gulf… pic.twitter.com/9LlHkXA0Xp — Clash Report (@clashreport) August 4, 2026

В Пентагона смятат, че споразумението може да е отстъпка към Иран

Американски представител обаче казва, че иранската версия „не е точна“, като посочва, че каквито и да са „временните“ морски маршрути през пролива, те няма да изискват одобрение от Иран и няма да включват такси.

Според материала на американската медия някои висши представители на Пентагона са скептични по отношение на предложеното споразумение, като изразяват опасения, че то може да се превърне в отстъпка към Иран.

The New York Times съобщи също, че някои ирански представители са изразили съмнения дали сделката ще функционира във формата, в който е предвидено, и дали ще предотврати поредна серия от американски атаки.

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