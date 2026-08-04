"Радев току-що подари на Ердоган българското нефтено находище в Черно море": Гняв срещу таен енергиен пазарлък за "Боташ"

Подозрения за тайни договорки с Турция срещу замразяването на договора "Боташ" изкристализираха след като стана публична информацията, че турската държавна компания Turkish Petroleum Overseas Company Limited получава 33% от правата и задълженията за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "Хан Тервел", разположен в българската акватория на Черно море.

"Държавен вестник" обнародва решението на Министерския съвет от 29 юли тази година, с което се разрешава на Shell Exploration and Production да прехвърли 33% от своите права и задължения по разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 1-26 Хан Тервел" на турската държавна компания Turkish Petroleum Overseas Company Limited.

След прехвърлянето турската компания ще придобие 33% участие в проекта, като останалите титуляри на разрешението остават Shell и OMV Petrom. Така Shell вече ще притежава дял от 42% в проучвателните дейности, Turkish Petroleum Overseas Company Limited - 33%, а OMV - 25%.

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"Пазарлък на енергийната независимост на България и националния ни интерес в полза на чужда държава"

"Преди по-малко от месец премиерът каза, че Турция нищо не е поискала от България в замяна на замразяването на супер изгодния (за Турция!) договор с Боташ. Онзи ден с решение на Министерския съвет турска компания получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел" в Черно море. На фона на десетките лъжи, които чухме от управляващите досега, ще трябва малко повече от медийна заявка, че не са спазарили енергийната независимост на България и националния ни интерес в полза на още една чужда държава. Само за да “оправят” кашата с Боташ, която сами забъркаха. Искаме да видим протокола, подписан от Булгаргаз и Боташ преди месец, за да стане ясно кой, какво и в чий интерес е договорил", написа Николай Денков от "Продължаваме промяната".

Стела Николова от "Да, България" се солидаризира с тази оценка. "И това ли е част от сделката за замразяването на "изгодния" договор с Боташ? Кой ще отговори? Радев все още си мисли, че е президент. Премиерът дължи отговори", категорична беше тя.

Опозицияа реагира остро на новината. "РадеФ тихомълком е прокарал решение на Министерския съвет от 29 юли, с което турската компания Turkish Petroleum Overseas получава 33% дял в проучванията за нефт и природен газ в находището „Хан Тервел“. Странно защо това решение не беше обявено публично. А какво точно е договорил по темата с БОТАШ и защо всичко беше потулено, така и никой не разбра. Сега вече ясно ли е?", написа от своя страна Емил Янков от "Възраждане".

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"Пак скришом. Очевидно Радев не разбира, че държавата не му е частна собственост"

Калоян Методиев, политолог, бивш народен представител и бивш началник на кабинета на президента Радев, беше особено критичен към него.

"Премиерът Радев е прокарал решение на Министерски съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел". Пак скришом. Очевидно не разбира, че държавата не му е частна собственост. Нито сме халифат, та да не дължи отчет и да няма прозрачност на управлението", коментира Методиев.

"Тръгнаха напоителни слухове, че търгува резила си с "Боташ" за сметка на държавни активи. Той сам ги подхрани! Още не е публикувал протокола за "замразяването" на договора с Боташ след срещата си с Ердоган в Анкара. Какво пише вътре? С този документ не си продава наследствена нива. Държавен е! По невероятно успешния, според прогресистите, договор вече дължим 370 млн. долара. Засега! И сме в дългова спирала. А премиерът още не е казал, защо си го самозамрази и то точно за 15 месеца. Колко трябва да си нагъл и затънал, за да те призовават парламентарни партии, граждани, публични лица, експерти и ти да се правиш на глух и ням. И да се криеш толкова недостойно! Натискът за разсекретяване на протокола от страна на цялото общество трябва да продължи с пълна сила. Това са общите пари на всички граждани", категоричен е Методиев.

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"Радев току-що подари на Ердоган българското нефтено находище в Черно море. Разбрахте ли сега как Ердоган се е съгласил да спре БОТАШ? "Ша гласуваме, па ша видим", нали така беше?", коментира и преподавателят Здравко Минчев.

"Протоколът с Турция се крие"

Според журналиста Калина Андролова "Турция удобно разширява влиянието си на Балканите и съвсем конкретно и отчетливо в България през стратегически инициативи в контекста на военните конфликти, ползвайки старата категорична подкрепа на Великобритания, както и защитната стратегия на Европа спрямо Русия".

"Осъзнаването на свръхпреплетените ситуационни елементи каква трябва да е тактиката на България, за да не бъде превърната в тясна горска пътечка, какви трябва да са стратегическите планове на нашата държава, как трябва да действа, за да запази своята субектност и да извлече ПОЛЗИ от всички инициативи, свързани с милитаристичната стратегия на Европа и очакваната активност на Турция, трябва да е ПРИОРИТЕТ НОМЕР ЕДНО НА КАБИНЕТА „РАДЕВ"", пише още тя.

"Румен Радев обаче е доказал, че способността му за стратегическо знание и анализ е близка до нулата. Вместо да събира капацитет за бъдеще, той е играчка за случайността и НЕСПОСОБНОСТТА му се вписва отлично във външните хибридни планове за България. НИКОЙ НЕ ЗНАЕ въпросният „протокол“, подписан от „Булгаргаз“ под опеката на Румен Радев, за т.нар. от него ЗАМРАЗЯВАНЕ на договора с „Боташ“ , какво точно съдържа. Недопустимо е документът ДА СЕ ИЗИСКВА от представители на парламента и в отговор ДА СЕ КРИЕ. Фактът, че документът се крие със смешното оправдание за търговска тайна, подсказва, че Румен Радев се притеснява от нещо. От какво?! Какво точно пише в този документ?! Няма търговска тайна, когато засягаш националната сигурност и задължаваш държавата с милиарди, когато я лишаваш от пазари, когато унищожаваш целия газов сектор", допълва още Андролова.

Според нея обаче фактите са факти въпреки тайната. "Не може ОПРЕДЕЛЕНИ ЯСНИ ФАКТИ, написани в договор, да бъдат ИНТЕРПРЕТИРАНИ с оръжието на пиар отделите ЛЪЖЛИВО за лична употреба (както се случва изначално по темата за договора с "Боташ"). Това е държавно управление, а не лична емоционална афера, която не интересува никого, освен съпругата и любовницата. Каквото и мнозинство да има Радев, то е временно. И фактите ще продължат да бъдат факти, въпреки наглостта на пиар отделите на една политическа неспососбност", категорична е тя.

По думите й България все още е парламентарна република, а не диктатура на посредствеността. "След като си доказал, че не можеш да управляваш чрез стратегически план и прогноза и че правиш груби грешки, КОНСУЛТИРАЙ СЕ, защото НЕСПОСОБНОСТТА ти ще ни погубва още много пъти. Самонадеяността и наглият инат не са направили никого по-умен и по-успешен! Самонадеяността и наглият инат само могат да бъдат удобно ПОЛЗВАНИ отвън, оставяйки слабата интелигентност да извлича ресурси за своя лична радост, докато ГОЛЯМАТА ИГРА се случва незабележимо пред очите й", завършва Андролова.