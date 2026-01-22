Радев на бойното поле и колко гласа ще вземе: Социолози с прогнози за над 1 млн. гласа за президента на изборите

Социологът от социологическата агенция "Мяра" Първан Симеонов заяви, че всичко зависи от здравите нерви на Румен Радев. Пропагандата постоянно ще удря държавния глава, защото колкото повече го удрят, толкова повече ще вдигнат рейтинга му, коментира Симеонов в студиото на bTV. Още: Румяна Бъчварова: Оставката на Радев и изборните промени поставят България в институционална криза

Според него не му е нужен близък бой на Румен Радев на бойното поле. Въпросът е кой ще бъде на бойното поле и кой ще започне да го удря, посочи Първан Симеонов. Той смята, че най-голямата въпросителна е колко ще бъде голяма вълната, която ще гласува за държавния глава.

"Радев има пълния потенциал да надмине 1 милион гласа и колко народни представители ще вземе", изчисли Първан Симеонов.

Той очаква Румен Радев да вземе гласове както от десните, така и от опозиционните партии. Според него въпросът е какво ще се случи след предсрочните парламентарни избори и дали ПП-ДБ и Радев ще работят заедно след изборите.

Социологът от "Алфа Рисърч" Боряна Димитрова добави, че е рано все още да се твърди дали расте потенциалът на Румен Радев като политически лидер или не. Причините са две. Първата причина - първите дни след остваката на президента са много емоционални. Втората причина - на база на предишни анализи може да се очаква, че Радев ще събере сериозна обществена подкрепа и има потенциала да нанесе сериозни размествания в парламентарното пространство.

По думите ѝ всички говорят за възможен електорален пробив на Румен Радев на предсрочните избори. Според Димитрова такъв електорален пробив е напълно възможен, като даде пример с "Има такъв народ", "Продължаваме промяната" и още по-рано със Симеон Сакскобургготски като министър-председател от НДСВ.

Боряна Димитрова допълни, че най-вероятно президентът ще се яви в коалиция на предсрочните парламентарни избори.

