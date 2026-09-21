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Колко линейки е имало на LUNAR? Столична община с обяснение за инцидента с възрастен мъж

21 септември 2026, 11:49 часа 703 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Колко линейки е имало на LUNAR? Столична община с обяснение за инцидента с възрастен мъж

След инцидент с тежко пострадал възрастен мъж в района на църквата "Св. Неделя" на събитието LUNAR и разминаването от момента на инцидента и момента на подаване на сигнала - Столична община излезе с обяснение по какъв начин е подсигурила масовото събитие с линейки. Стана ясно, че  през всички четири вечери LUNAR е бил обезпечен с два медицински екипа с линейки, разположени при два от подходите към пешеходната зона – от страната на Президентството и към бул. „Княз Александър Дондуков“.

Снощи, когато е станал инцидентът, по информация на местната власт двете линейки са били на позициите си.

Междувременно от ЦСМП - София уточниха, че въпросните две линейки, които са били осигурени от Столична община, не са били техни.

Защо не са ползвани?

Тъй като произшествието е възникнало в противоположната част на площада – към бул. „Княгиня Мария Луиза“, към мястото е насочена трета линейка, но не от тези две осигурени линейи, а на Спешна помощ. 

Обяснението на Столична община е, че нейното време за реакция е било по-кратко и така е избегнато преминаването на специализиран автомобил през затворената за движение зона и множеството посетители на събитието.

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"Голямо събитие с десетки хиляди посетители изисква професионално медицинско обезпечаване и добра координация между службите. Такава организация е била осигурена и в конкретния случай е сработила. Благодарим на служителя на СДВР и на медицинския екип за реакцията. Най-важното сега е човекът да се възстанови", посочват още от Столична община. ОЩЕ: 75-годишен пострада тежко по време на LUNAR в София

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Столична община София инцидент линейки LUNAR
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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