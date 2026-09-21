Омбудсманът иска ВиК промени: Не може изрядните клиенти да плащат водата на неизрядните

В начина на работа на ВиК дружествата има порочна практика заради проблем с разпределението на водата за „общо потребление“ в етажната собственост, да се допуска изрядните граждани да поемат разходите на неизрядните заради липсващи водомери, неосигуряване на достъп за отчет или неверни данни при самоотчет.

Това е тезата на омбудсмана Велислава Делчева, която изпрати на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков становище за необходимостта от промени в Наредба №4 от 2004 г., с които да бъде засилена защитата на потребителите на ВиК услуги.

Изрядните плащат за неизрядните

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По думите на омбудсмана поводът е нарастващият брой жалби и установяване на системни проблеми при проверките, свързани с отчитането, водните режими, осигуряването на питейна вода и контрола върху ВиК операторите.

„В тази връзка смятам, че е необходимо в Наредба № 4 да бъдат предвидени ясни правила“, пише Делчева. Сред предложенията й са гарантиране на достоверни самоотчети, актуализиране на данните за броя на обитателите, ясни правила за търговските обекти и санкции при неспазване на задълженията от ВиК операторите, предаде БТА.

Според омбудсмана особено остър е проблемът с разпределението на водата за „общо потребление“ в етажната собственост, при което се допуска изрядни граждани да поемат разходи на неизрядните потребители, породени от липсващи водомери, липса на достъп за отчет или неверни данни при самоотчет и за брой обитатели. Затова Делчева настоява за „по-справедлив механизъм за разпределение, при който неизпълнението на нормативно установените задължение да не води до неблагоприятни финансови последици за изрядните потребители“.

Източник: БГНЕС

Спиране на водата без заповед

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Омбудсманът обръща сериозно внимание и на въпроса за водните режими. Подчертава, че на практика има случаи, при които водоподаването се ограничава без издадена заповед и без гражданите да са информирани за причините и графика. Препоръчва „да се предвидят критерии за „пресъхване“ и такива при „силно намаляване на дебит на водоизточник“, както и задължение на кметовете по места да издават заповед.

В центъра на препоръките на омбудсмана е и правото на хората на питейна вода при продължително прекъсване на водоснабдяването.

„Предвид социалната значимост на проблема считам, че чл. 41, ал. 6 от Наредба № 4 следва да се прецизира, както и да се предвиди специална защита за уязвимите групи от населението“, пише омбудсманът.

Като конкретен пример Велислава Делчева посочва сигнал от с. Рогачево, община Балчик, където по данни на жалбоподатели, представени на омбудсмана, е имало системна липса на вода за повече от 20 дни през август 2026 г., а общината е заявила, че не разполага с водоноска за доставяне на питейна вода.

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Общественият защитник настоява също и за защита на потребителите при спорове за точността на водомерите.

„В тази връзка е необходимо в Наредба № 4 да се предвиди задължение на ВиК операторите да съхраняват в определен срок демонтираните от тях водомери“, допълва омбудсманът.

По отношение на проблема с дистанционното отчитане на водомерите Делчева предупреждава, че хората плащат два пъти за една и съща услуга. Тя настоява също предаването на данните от дистанционните отчети между топлинните счетоводители и ВиК операторите да бъде безплатно за гражданите.

В заключение омбудсманът определя като „особено съществен нормативен пропуск“ липсата на ясен механизъм за контрол и за реализиране на административнонаказателна отговорност при нарушения на Наредба № 4.

„Предвид изложеното, считам, че са налице достатъчно основания Министерството на регионалното развитие и благоустройството да предприеме действия за изменение и допълнение на Наредба № 4/2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите на ВиК системи“, заключава Велислава Делчева.