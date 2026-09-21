Българската следа на ЕвроВолей: Родните звезди са сред лидерите на континента

Александър Николов продължава да заема второто място в класацията на най-резултатните волейболисти на Европейското първенство, на което София бе съдомакин. Въпреки отпадането на България на осминафиналите след драматично поражение с 2:3 от Германия, лидерът на националния отбор запази позицията си сред най-ефективните състезатели в турнира.

Алекс Николов и младите лъвове окупираха челни позиции в основни статистически категории

Пред българина в общото подреждане е единствено сърбинът Дражен Лубурич. Той има 80 точки в 13 гейма, или средно по 6,16 точки на гейм. Разликата в броя на изиграните части обаче е значителна, а ролята на Николов за представянето на България е особено съществена, тъй като той бе една от основните фигури на състава.

Александър Николов заема второто място и в класацията за най-резултатните нападатели. Българският състезател е реализирал 120 точки в атака, което прави средно по 5 точки на гейм. Лидер отново е Дражен Лубурич, като сърбинът има 70 точки в 13 гейма и средна ефективност от 5,38 точки на част.

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Младият Жасмин Величков също намери място сред водещите състезатели в индивидуалните класации. Българинът е пети при посрещачите с 41,91% перфектно посрещане. Величков бе едно от любопитните решения в състава на Джанлоренцо Бленджини, след като получи роля на либеро. Пред него в подреждането са австриецът Александър Баргер с 50,88%, словенецът Яни Ковачич с 47,22%, украинецът Олександър Бойко с 43,80% и шведът Йоел Андершон с 42,31%.

Симеон Николов заема шестото място сред най-ефективните разпределители на Европейското първенство. Българският национал има 56% ефективност при разпределянето на топките в атака. Начело на класацията е италианецът Симоне Джанели със забележителните 76,61%. Пред Симеон Николов са още чехът Онджей Роман с 60%, полякът Марчин Коменда с 59,43%, сънародникът му Ян Фирлей с 58,70% и латвиецът Денис Петровс с 58,43%.

По-малкият от братята Николови присъства и сред най-резултатните изпълнители на начален удар. Той е записал 18 директни точки от сервис, което се равнява на средно 0,75 аса на гейм. В тази статистика лидер е австриецът Паул Бухагер със средно 1,15 директни точки от сервис на гейм. Олех Плотницки от Украйна, турчинът Рамазан Ефе Мандираджъ, черногорецът Вукашин Чимбалевич и белгиецът Пиер Перен имат по един ас на гейм. При последните двама обаче малкият брой изиграни части може да повлияе върху достоверността на сравнението.

Капитанът на България Алекс Грозданов също се нарежда сред най-добрите състезатели в индивидуална статистика. Централният блокировач има 20 успешни блокади, или средно по 0,83 точки на гейм. Лидер в тази категория е хърватинът Иван Михал със средно 1,2 успешни блокади на част, но със записани само пет участия. Малкият брой изиграни части може да направи статистиката по-малко показателна.

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