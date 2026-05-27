Д-р Николай Михайлов: Политическата система изисква по-сдържан и компетентен президент

Психиатърът д-р Николай Михайлов беше гост в предаването „Лице в лице“, където коментира политическата ситуация в България, фигурата на президента Румен Радев и отношенията между управляващи и опозиция. Попитан дали може да открие деветте разлики между президента Румен Радев и премиера Румен Радев, д-р Михайлов заяви: „Не съм готов да давам такъв отговор. Девет степени на отговора“. На въпрос дали вижда съществена разлика между различните роли на държавния глава и настоящ премиер, д-р Михайлов заяви: „Аз не намирам някаква съществена разлика. Характерът е същият, силуетът е същият. Това е човек, възпитан в собствената си професия, което е да лети високо и да рискува собствения си живот.“ По думите му в момента се наблюдава прехвърляне на тежестта на управлението към оперативната политика. Той коментира, че мандатът на президента е свързан с решаването на проблеми, засягащи българските граждани.

По отношение на критиките за „пропутински нотки“ в политиката на президента Радев, Михайлов заяви: „Като чуя такова нещо, се изкушавам да избухна в нещо подобно на смях. Но това е смях, който съдържа и вид тъга, защото каква пропутинска нотка, за какво става дума?“

В хода на разговора той направи и по-широк политически анализ, като свърза обществената умора с избора на Радев. Според него част от опозицията в миналото е била „без същински усет за реалността“, което е допринесло за настоящата политическа ситуация. По отношение на опозицията той отбеляза различия в поведението на политическите сили: „ГЕРБ и ДПС мълчат, защото техните лидери са притихнали. Това е нещо като бартер, който протича интуитивно между управляващите и тази именно опозиция.“

В заключителната част на разговора темата се насочи към бъдещето на политическото лидерство. Попитан какъв президент би имал шанс в новата политическа реалност, д-р Михайлов посочи, че предпочита „по-строга, по-компетентна, по-сдържана, може би по-иронична“ кандидатура, която не се стреми към прекомерна публична експозиция.

На въпрос дали бъдещият държавен глава трябва да бъде по-близо до профила на Румен Радев или Росен Плевнелиев, той отговори: „Росен Плевнелиев е това, което на всяка цена трябва да се избегне.“