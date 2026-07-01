"Всички опити са безуспешни": Демерджиев не се притеснява, че ГЕРБ ще го съдят

ГЕРБ няма как да ме съдят. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод обявеното от ГЕРБ, че ще заведат дело срещу него заради твърденията му, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с фирмите, които печелят обществени поръчки за доставка на пътни мантинели. Силовият министър допълни, че стои зад думите си. "ГЕРБ трябва да се притесняват не от моите думи, а от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините и да си вземе поуки", заяви още той.

ОЩЕ: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев заради твърденията му за Борисов и фирмите за мантинели (ВИДЕО)

"Ако се притеснявах, че някой ще ме съди, има такива опити, но всичките до момента са безуспешни", припомни той.

Припомняме, че Демерджиев съобщи във вторник, че има две дружества, които се занимават с доставката на мантинели и зад тях прозира фигурата на Бойко Борисов. ОЩЕ: Зад доставките на мантинели стои бивш премиер? Демерджиев за дълголетните далавери в пътното строителство

"Едни от най-тежките практики в държавата са тези с отклоняване на огромен обществен ресурс, с използването му не по предназначение, със завишаването на цени по обществени поръчки и с изливането на огромен ресурс в няколко насоки", обясни още той. По неговите думи в момента целият капацитет на МВР работят по тези въпроси.

Сигналът от ДПС

Демерджиев коментира и подадения сигнал от ДПС до прокуратурата, с който се иска проверка на ГДБОП дали незаконно е подслушвала и следила лидера им Делян Пеевски. ОЩЕ: Хамид Хамид иска прокуратурата да провери дали Пеевски е бил незаконно следен

"Имат навика представителите на тази политическа сила да я наречем, да приписват собствените си практики на други хора. За разлика от тях никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно. Няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче някои хора са притеснени. Каква комуникация тече през телефоните им, това си е техен проблем. Очевидна е и фиксацията върху мен персонално, което обаче ме радва и ме кара да вярвам, че съм на прав път", каза министърът на вътрешните работи.