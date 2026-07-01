"Проверки навсякъде": Шишков за мантинелите и пътното строителство

Регионалният министър арх. Иван Шишков заяви пред медиите, че кабинетът ще започне проверка на всичко, което се е случвало в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Той посочи, че обхватът на проверката не зависи от него, но по думите му "колкото по-назад, толкова по-добре". Шишков припомни, че е спрял поръчката за мантинели за 1 млрд. евро и обърна внимание, че същестуващите договори са били анексирани и стойността им е многократно надвишена.

"Цялата истерия е, защото проверяваме всичко. Повдигането на темата за мантинелите не е само тагедията, която се случи, а защото направихме две неща - обявихме и го направихме да прекратим поръчката за 1 млрд. Това означава загуба на финансов интерес за определени групи хора и това, че сме започнали проверката на тези договори", посочи Шишков.

Той заяви, че въпросите винаги намират отговори и те обикновено стигат до прокуратурата.

Шишков обърна внимание, че по договорите за мантинели са платени 500 млн.

Качеството на мантинелите

Регионалният министър заяви, че е възложена проверка дали мантинелите по българските пътища отговарят като материали на изискванията.

"Те имат своя сертификат, очевидно е, че всяко изделие, което се монтира, то идва със себе си със своя сертификат, сега е важно да разберем дали то отговаря на истинността", заяви министърът.

Шишков увери, че започва поетапна подмяна на мантинелите и новите договори. ОЩЕ: Бизнесът с мантинели в България: Има стара връзка дори към Иван Демерджиев