НАП подхвана бизнесмена, разкрил цената на охраната на Пеевски

Само няколко дни след като бизнесменът от Добрич Стойчо Стойчев е поискал да разбере по законов път колко пари са похарчени за охраната на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, данъчната администрация в областния град е започнала ревизия на фирмата му. Новината съобщи адвокат Александър Кашъмов от Програма "Достъп до информация", с чиято помощ Стойчев спечели съдебната битка и принуди Националната служба за охрана (НСО) да разкрие данните.

Седмици преди това фирмата на Стойчо Стойчев отново е била обект на данъчна проверка. Ревизията все още не е приключила.

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Как беше разкрито, че за охраната на Пеевски са платени 226 хил. лв. за 10 месеца

В края на юни стана ясно, че НСО е изразходвала най-малко 226 680,57 лева за охраната на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" през първите десет месеца на 2025 г. Това показваше справката, предоставена по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) след окончателното съдебно решение. Автор на въпросите беше Стойчо Стойчев.

Административният съд в Добрич задължи НСО да предостави исканата информация, след като службата отказваше с аргумента, че исканите сведения представляват класифицирани данни и са свързани с оперативната ѝ дейност.

Снимка: БГНЕС

От публикуваната справка стана ясно, че за периода януари - октомври 2025 г. НСО е похарчила 182 651,33 лева за заплати, допълнителни възнаграждения, осигуровки и командировъчни на служителите, ангажирани с охраната на Пеевски. Още 44 029,24 лева са изразходвани за транспорт, като малко над 5700 лева от тях са за гориво: Заплати, коли и гориво: НСО разкри колко е струвала охраната на Пеевски.

От пресцентъра на ДПС изпратиха своя позиция, след като станаха ясни данните, и в нея пишеше следното: "Сега истината излезе наяве и тя сочи едно - че тези политици, анализатори и журналисти, които крещяха и ревяха за милиони за охрана, харчени всяка година, с които можело да строят детски градини, училища и университети, са едни обикновени лъжци".

Всъщност излезе истината за 10 месеца. А днес, 1 юли, Александър Кашъмов обяви, че ще се иска цялостна информация за охраната на Пеевски - за целия период, през който е бил ограняван от НСО и МВР, както и за парите, които са дадени за служителите на МВР: Всичко на масата за охраната на Пеевски: Правната битка продължава.