Проф. Веселин Вучков: МВР и службите се нуждаят от сериозна реформа

Проф. Веселин Вучков коментира необходимостта от реформи в службите за сигурност, работата на МВР и ДАНС, използването на секретни сътрудници от престъпния контингент, действията на полицията и предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.

По думите му намеренията на правителството за реформи в сектора звучат убедително като идея, но е необходимо да бъдат представени конкретни законопроекти. „Аз съм човек, който се е наслушал на приказки и предпочитам да чета конкретни законопроекти или закони, които можем да открием на страниците на „Държавен вестник“, за да си добия по-реална представа за това какво предстои“, заяви Вучков.

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Той приветства всяка идея за реформа, особено по отношение на Държавната агенция „Национална сигурност“. „Това е една структура, която аз периодично критикувам от момента на раждането ѝ преди близо 20 години. Струва ми се, че там има ръководство, което може да прокара реформа на ДАНС“, каза той. Според него обаче ДАНС не е единствената, нито най-голямата структура, която се нуждае от сериозна промяна. По думите му най-радикални реформи са необходими именно във вътрешното министерство.

Вучков посочи, че в управленската програма на правителството има заявени контури на реформи в МВР и службите за сигурност, но все още липсва достатъчно конкретика.

ДАНС трябва да намери естественото си място

Проф. Вучков определи като спорни две идеи, свързани с промените в закона за ДАНС. Едната е възможността служители на агенцията да работят като психотерапевти. „По двете теми ще заявя категорично отрицателно мнение. Мисля, че не само че не беше добре обяснено, но и не е добре замислено като идея за реформа“, коментира той. Според него не е необходимо служители на ДАНС да могат да работят като психотерапевти, тъй като това поражда въпроси, свързани с професионалната тайна и отношенията между терапевт и пациент. Той се противопостави и на идеята за въвеждане на своеобразни „вечни държавни тайни“, определяйки това като рефлекс от тоталитарното минало.

„Това не е в услуга на гражданското общество. Сигурен съм, че няма да помогне и на конкретната работа на служителите на ДАНС“, каза Вучков. По думите му много по-важният въпрос е какъв трябва да бъде профилът на ДАНС. „Наистина голямата тема е с какво точно се занимава тази държавна агенция. Дали е само контраразузнаване, дали е информационно-аналитична структура, дали е служба за финансово разузнаване“, посочи той. Според него при създаването на ДАНС преди близо две десетилетия в една структура са били обединени твърде много функции, които по принцип не би трябвало да се намират на едно и също място. Вучков припомни и обединяването на различни дирекции и структури, включително такива, свързани с борбата с организираната престъпност.

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„Много е важно тази държавна агенция да намери своето естествено място в архитектурата на националната сигурност, да не произвежда скандали и да не позволява през нея да се прокарва икономическо и политическо нерегламентирано влияние“, заяви той. Той разказа, че като вътрешен министър е настоявал не само за смяна на ръководството на ДАНС, но и за реформа в самата служба. „Тя беше почти заличила вътрешното министерство, защото МВР беше принизено до такава степен, че стана едно елементарно звено в ДАНС“, каза Вучков.

Казусът с подслушвателното устройство

В разговора беше коментиран и казусът с проникването в обект в Драгалевци, при който беше открито подслушвателно и заглушаващо устройство. По темата премиерът е заявил, че мафията е проникнала в МВР, а устройството е било изнесено в последния момент.

Вучков подчерта, че не разполага с вътрешна информация, за да направи категоричен извод какво точно се е случило. „Около казуса в Драгалевци, според мен, нито една хипотеза не бива да се изключва. Възможно е да е лоша организация около проникването. Възможно е, разбира се, да има и предварително изтичане на информация. Възможно е всичко да е направено безупречно и в последния момент тези, които са притежавали такова заглушаващо устройство, наистина да са го отскубнали“, коментира той.

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По думите му оттук нататък е необходим професионален капацитет както в МВР, така и в ДАНС, както и по-добро взаимодействие между службите. „Тези важни теми, включително и по темата за „АМИ“, „ТАКИ“, „КРО“ и така нататък, не трябва да остават само в сферата на говоренето. Стъпка по стъпка трябва да се стигне до някакъв наказателно-процесуален край, така да се каже, с някаква осъдителна присъда“, заяви Вучков.

Той подчерта, че без отговорно ръководство на прокуратурата и ангажирани конкретни наблюдаващи прокурори работата на МВР и службите трудно ще доведе до обществено значим резултат.

Границата при използването на секретни сътрудници

Вучков коментира и широко разпространената практика представители на престъпния контингент да бъдат използвани като секретни сътрудници на службите. „По принцип това не е невъзможно и не е забранено – да се ползват такива секретни сътрудници. Но категорични са и законите, и правилата, а и подзаконовата нормативна уредба – не бива да се позволява чрез това сътрудничество на лицата да се уповават и да извършват престъпна и противозаконна дейност. Това е границата“, каза той.

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По думите му през годините е имало конкретни представители на престъпните среди, които са били секретни сътрудници на МВР и други служби. „Това трябва да се обсъди много внимателно, ако трябва и в парламента, включително да се прецени дали онзи оперативен работник, който вербува подобни лица от престъпния свят, не е превишил правата си“, заяви Вучков. Той подчерта, че подобно сътрудничество не трябва да се превръща в средство за прикриване на престъпна дейност.

„Не носиш личен документ“ не е основание за задържане

Проф. Вучков коментира и действията на полицията при инцидента в Струмяни, който предизвика широк обществен отзвук. Той категорично заяви, че липсата на личен документ сама по себе си не е достатъчно основание човек да бъде задържан. „Нека всички граждани знаят, че това, че не носиш личен документ, не означава, че можеш да бъдеш задържан. И ако някой полицейски служител смята, че това е основание за задържане, да го забрави. Законът го забранява. Трябва да имаш конкретни основания“, каза той.

По думите му самоличността може да бъде установена по различни начини, включително чрез разговор с лице, което познава човека. Вучков обаче обърна внимание и на друг проблем – подготовката и професионалният облик на част от полицейските служители.

„Просто не ми изглежда добре външният вид, а и професионализмът на конкретни полицейски служители“, заяви той. Според него има служители, които не са достатъчно добре подготвени както физически, така и теоретично. „Почти няма акт за задържане, който да обжалва на първа инстанция и да не е отменен. Това е огромна отговорност пред политическото ръководство, пред Академията на МВР, а и пред ръководните служители в системата“, посочи Вучков.

Той подчерта, че кадровият потенциал на МВР трябва да бъде подобрен, така че гражданите да възприемат полицията като услуга и защита, а не като репресивен орган.

Физическата подготовка и професионалните стандарти

По темата за външния вид и физическата подготовка на полицаите Вучков посочи, че има много служители, които поддържат добра спортна форма, четат, ограмотяват се и се усъвършенстват. „Но има немалко служители, които въпреки нормите, които сме разписали, нито си полагат годишния физически изпит, нито пък полагат тестове за интегритет“, каза той.

Според него отговорността за това е на професионалното и политическото ръководство на министерството. „В нормативната уредба всичко е разписано най-детайлно, до степен на инструкция на министъра. Въпросът е, че това не се спазва и се натрупва един колосален обем от данни, които на практика са една фикция“, коментира Вучков. Той определи като сериозен проблем и практиката с временно назначените на длъжност началници.

„Това е огромен проблем с така наречените временно назначени на длъжност в МВР. Има цели региони, например Югозападна България, където ми се струва, че няма нито един началник в областна дирекция, който да е на титулярна позиция“, каза той. По думите му това създава несигурност, липса на енергия и намалява мотивацията на служителите.

Взаимодействието между службите

Вучков беше категоричен, че нормативната уредба за взаимодействието между различните структури за сигурност е достатъчно ясна. „Подробна уредба има и в закона за ДАНС, и в закона за МВР, дори и начинът на взаимодействие“, каза той.

Според него проблемът е по-скоро дали тази нормативна уредба се познава и дали на практика се реагира адекватно. Той подчерта, че не трябва да се допуска служби или политически фигури да заобикалят установената командна структура и да дават нерегламентирани разпореждания на терен.

Вучков за кандидатурата си за Висшия съдебен съвет

В разговора беше засегната и кандидатурата на проф. Веселин Вучков за член на Висшия съдебен съвет. Той уточни, че става дума за инициативно предложение, направено от председателя на Съюза на юристите в България Владислав Славов, тъй като официална номинация могат да правят народни представители или парламентарни групи. Вучков съобщи, че до този момент е разговарял единствено с ръководството на Съюза на юристите в България, но не е провеждал разговори с народни представители.

„Надявам се парламентът да подходи отговорно. Оставете настрана моето име. Защото това, което се случва по темата за избиране на нови членове на Висшия съдебен съвет, по значение е не по-малко важно от предстоящите президентски избори“, заяви той.

По думите му президентските избори привличат много повече обществено внимание, докато изборът на членове на ВСС остава по-скоро встрани от фокуса на обществото. „Но той със сигурност се отразява върху живота на българските граждани“, подчерта Вучков. Той обясни, че Висшият съдебен съвет не решава конкретни наказателни, граждански или административни дела, но избира хората, които впоследствие ще решават тези спорове. „Много е важно да се подбират хора, които се подчиняват само на доказателствения материал и законите, така както са разписани в „Държавен вестник“, каза той.

Според Вучков една от основните цели на ВСС трябва да бъде елиминирането на всякаква форма на политическо и икономическо влияние върху вътрешното убеждение на съдиите. „Влиянието на политически и икономически интереси в конкретното правораздаване е пагубно. Защото няма демокрация, в която правосъдието да не работи по справедливи закони“, заяви той.

Забавеното кариерно развитие в съдебната система

Вучков посочи и друг сериозен проблем – забавеното кариерно развитие на съдии, прокурори и следователи. „Това е изключително забавеното кариерно развитие на съдиите, прокурорите и следователите. Това малко се дискутира“, каза той. По думите му атестационните процедури се бавят, а конкурсите за израстване в кариерата могат да продължават с години.

„Провеждат се едни конкурси за израстване в кариерата към окръжно, апелативно, а даже и върховно ниво. Може ли да си представите, че трябват две, три, четири, пет години?“, попита Вучков. Според него продължителното забавяне създава условия за използване на командироването като инструмент за прокарване на интереси. „Темата със забавените конкурси опира и до проблема с командироването. И наистина чрез командироването могат да се прокарват и някакви задкулисни интереси“, посочи той.

Затова според него конкурсите трябва да приключват своевременно, за да може и правосъдието да бъде по-бързо и ефективно. „Ние не можем да очакваме хората да са доволни от правосъдието, ако то се раздава след години или десетилетия“, каза Вучков. Той цитира своя любим португалски писател Жозе Сарамаго: „Сто години не са прекомерен срок за онези, които мислят да живеят вечно“.

„Но тъй като емпирично погледнато, не всички хора живеят вечно, хубаво е да има правосъдие, но все пак, ако може, то да се случва приживе“, заключи проф. Веселин Вучков. По думите му при избора на новия състав на ВСС е важно да бъдат намерени кандидатури, които могат да обединят повече парламентарни групи.

„Победителите на изборите няма да могат сами да селектират членовете на бъдещия Висш съдебен съвет. Но без това нищо положително по темата за справедливостта и разграждането на олигархичния модел няма да се случи“, каза в заключение Вучков.