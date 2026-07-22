МВР: Прокуратурата да каже проверяват ли и разследват ли Пеевски

Министерството на вътрешните работи (МВР) препрати на Прокуратурата на Република България (ПРБ) заявлението на Actualno.com по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) с питане дали разследват или проверяват лидера на ДПС и депутат Делян Пеевски за пране на пари и търговия с влияние. Сайтът получи отговор от МВР, в който се казва: “Видно от самото заявление, със същото се търси достъп до информация, която е от компетентността на Прокуратурата на Република България - съгласно радпоредбите на НПК и правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България. Съгласно чл. 32 ал. 1 от ЗДОИ “Когато органът не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението той препраща съответно заявлението, като уведомява за това заявителят. ““ Още: Разследват ли Пеевски сега: Как да разберем - обяснява адв. Александър Кашъмов (ВИДЕО)

Ние също попитахме прокуратурата, чакаме отговор

Изпратихме запитване и до ПРБ, като до момента нямаме отговор. По ЗДОИ редакцията трябва да получи отговор в 14-дневен срок, който изтича на 24 юли 2026 г.

Припомняме, че преди около две седмици министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Народното събрание официална справка, изготвена от ГДБОП, във връзка с проверка на лице, санкционирано по глобалния закон "Магнитски".

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Още: Пеевски и "Магнитски": докога ще е недосегаем в България? В съобщението на МВР не се посочва име, но по всичко личи, че става дума за председателя на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и проверката, свързана с полетите му с частни самолети до Дубай.

Припомняме още, че на 10 юли изданието “Капитал“ написа, че Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) извършва проверка за данни за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства от Делян Пеевски. "Капитал" се позовава на справка на ГДБОП, с която изданието разполага. Най-вероятно именно този документ е бил изпратен от вътрешния министър Иван Демерджиев до Народното събрание и на него се основаваше информацията, която той оповести през последните дни за полетите на Пеевски с частни самолети. До момента МВР не е публикувало официално пълния текст на справката. Още:"Има данни и за федерални престъпления": Демерджиев информира САЩ за заобикаляне на санкциите по закона "Магнитски" у нас