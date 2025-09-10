"РИОСВ пишат отчети, ние си пишем некролозите...": "Да, България" сезира прокуратурата за ТЕЦ-а на Ковачки (ВИДЕО)

"Това, което ние ще направим, на първо място е да внесем сигнал в прокуратурата за незаконното влияние, което явно г-н Ковачки оказва върху местната власт", каза един от лидерите на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента във връзка с видеото с общински съветник от Бобов дол, който разказва, че всяка седмица Христо Ковачки му набива канчето, разпространено от екоактивиста Даниела Тонева, срещу която през уикенда имаше вандалска проява.

Божидар Божанов смята, че видимо има чадър над Ковачки е един от аргументите за вота на недоеврие на ПП-ДБ. "Хората умират, въздухът е отровен, но държавата продължава да не прави нищо. Между другото по време на кабинета Петков друг ТЕЦ на Ковачки беше временно затворен. Може да се вземат мерки срещу замърсяването", добави Божанов.

Според Ивайло Мирчев разследването срещу Ковачки фактически е спряло, докато това срещу кмета на Варна върви с пълна сила.

"РИОСВ пише отчети, ние си пишем некролозите"

Даниела Тонева разказа, че РИОСВ е издавала редица актове на ТЕЦ "Бобов дол" заради замърсяването, които после стават наказателни постановления, но според нея на повечето от тях им минава давността. "РИОСВ пишат глоби, пишат отчети, а ние в долината си пишем некролозите, защото това е отровен въздух. Направете си труда да си отместите погледа от магистрала "Струма", откъдето има прекрасна гледка към ТЕЦ "Бобов дол". Просто вдигнете очи и погледнете за какво става дума", заяви Тонева. ОЩЕ: Вандалска проява срещу дома на активистка срещу ТЕЦ "Бобов дол" (СНИМКИ)