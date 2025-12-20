Как влияе греяното вино на кръвната захар

С размахването на криле на студения въздух и все по-запалените разговори, всеки има нужда от питие в ръка, от което да се наслади и да поеме всички топли и уютни вибрации на празничния сезон. С наближаването на Коледа, на масата ще има разнообразни менюта с напитки, като любимите на всеки ще бъдат задължителни.

Как се приготвя греяно вино за болно гърло

Но колкото и важно да е да внесете празнично настроение, можете да го направите, имайки предвид здравето си. Това не означава да пропуснете празничните напитки, които чакате цяла година да пиете. Просто означава да знаете правилните за пиене, които са здравословни и не са вредни за тялото. Ето най-здравословните и най-вредните празнични напитки, според диетолозите.

Въпреки че горещият шоколад може да е коледна рецепта, според експертите по хранене той е източник на калории. Алкохолът съдържа 10 г захар на порция и се приготвя със сметана, което увеличава калорийното съдържание. В комбинация с горещ шоколад може да се превърне в метаболитно бреме за тялото.

Шаран Верма, диетолог, специализиран в здравето на черния дроб, сподели с The Daily Mail , че комбинацията го прави „най-калоричният вариант и най-взискателният към тялото и черния дроб“.

Домашно приготвените версии на напитката могат да съдържат над 500 калории на порция. Според настоящите хранителни насоки, мъжете не трябва да консумират повече от 2500 калории на ден, докато жените трябва да ограничат приема си до 2000.

Греяно вино

Е, изглежда, че греяното вино също е забранено този сезон за диетолозите. Приготвено чрез нагряване на червено вино със захар, цитрусови плодове и подправки, напитката се счита за здравословна, предвид полифенолите в него. Но допълнителните добавки надвишават ползите. Според Верма, захарта, добавена към естествената захар във виното, може да увеличи приема както на калории, така и на захар.

Ако греяното вино е задължително, тогава можете да изберете по-здравословен вариант, като го приготвите у дома и добавите по-малко захар и повече подправки като канела, които са полезни за кръвната захар.

Горещ пунш

Горещият пунш не е толкова популярен сред диетолозите. Приготвен с уиски, вода, мед и лимон, той е сезонен фаворит, както за празници, така и за здравословни цели. Въпреки че има по-ниски калории от греяното вино или яйчения пух и облекчава настинка, съставките биха могли да го направят предпочитан или не. Добавената захар намалява ползите за здравето и увеличава общия прием на калории, каза Верма пред магазина. Пригответе си го у дома и диетолозите ще го одобрят.

Вино

Е, виното е напитка на боговете и за мнозина отказът от него е престъпление. За вашето здраве виното е голямо „да“. Основната съставка в напитката е химикалът, наречен ресвератрол, който се намира във високи дози в червеното вино. Според клиниката Майо, този химикал помага за предотвратяване на увреждане на кръвоносните съдове, намалява LDL холестерола и предотвратява образуването на кръвни съсиреци.

Шампанско

Шампанското в стил Брют е с ниско съдържание на захар и калории в сравнение с много празнични напитки. Освен това, то се сервира в по-малки чаши и се консумира умерено. Въпреки това, кариесът може да е проблем тук. Д-р Сахил Пател, основател на Marylebone Smile Clinic, каза пред изданието, че кариесът, засягащ фронталните резци, се увеличава по време на празничния сезон. Това е така, защото Просекото е сладко, с високо съдържание на захар, киселинно и газирано.

Докато напитките със захар и калории все още могат да се възстановят с правилна диета и упражнения, същото не важи за алкохола. Всяко количество от него е вредно за здравето и в идеалния случай трябва да избягвате пиенето му напълно. Бъдете сигурни, насладете се на празничния сезон с няколко вкусни глътки и бъдете благодарни за всичко, което имате и сте имали.