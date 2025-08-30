Войната в Украйна:

Румен Радев: Санкционирани за корупция от нашите партньори извършват чистка в ДАНС

30 август 2025, 15:15 часа 338 прочитания 0 коментара
Румен Радев: Санкционирани за корупция от нашите партньори извършват чистка в ДАНС

В момента санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутална чистка в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и превръщат службата в своя бухалка. Това каза пред журналисти в Шумен президентът Румен Радев, който коментира съгласувателната процедура за назначаване на председател на ДАНС. "Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно – няма да стане“, каза президентът Радев.

"Видях, че има някаква дезинформация в новините. Посланическите назначения са съгласувани. Оттук нататък следват рутинни процедури по издаване на агреман, едва след това аз ще издам моя указ", каза държавният глава в отговор на журналистически въпрос на какъв етап са посланическите назначения.

Във връзка с издадения от него указ за назначаване на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, президентът Радев отбеляза, че няма да допусне управляващите да оправдават своите действия с липсата на титуляри за позицията главен секретар на МВР. Нека да е ясно, че качеството на неговата работа, за неговата политическа безпристрастност, лежи изцяло на правителството, коментира Радев, цитиран от БТА.

Още: Радев с амбиции за българско участие в "Еърбъс", пак захапа Борисов за "Райнметал" (ВИДЕО)

Алтернатива на сегашното управление

Ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и продължават да не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена, каза още президентът.

"Няма как да не се съглася с думите на премиера, че ни очаква сезон на високо политическо напрежение. Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от вземането на ключови решения за бъдещето на страната“, посочи Румен Радев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "Като му дойде времето": Радев с първи коментар за президентските избори през 2026 г.

"България, както винаги съм настоявал, трябва да гради собствен отбранителен капацитет и да допринася за общата политика за сигурност на ЕС, и за повишаване на отбранителния потенциал на НАТО", коментира президентът Радев, попитан за предстоящото посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България, която заедно с премиера Росен Желязков ще отиде във ВМЗ „Сопот“.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
ДАНС Делян Пеевски президент Росен Желязков Румен Радев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес