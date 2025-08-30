Най-важните новини за деня, 30 август 2025

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 30 август.

ДРОНОВЕ И РАКЕТИ СЕ СИПЯТ: В УКРАЙНА ГОРЯТ ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ, В РУСИЯ – РАФИНЕРИИ (ВИДЕО)

Поредна тежка нощ в Украйна, но и в Русия заради серия от атаки с дронове – този вид война вече е абсолютно ежедневие за двете държави, след като на 24.02.22 руският диктатор Владимир Путин започна пълномащабни военни действия срещу Украйна. Това стана след 8 години, в които Русия култивираше и подстрекаваше сепаратизъм в Източна Украйна – в Донбас, като пращаше оръжие и войници там за тази цел и се преструваше, че всичко случващо се било проява на независимост - Още: Украйна прие закон за рашизма. САЩ към Киев: Може да стреляте с наши ракети по Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

АНАЛИЗ: ТРЪМП СМЯТА, ЧЕ ЕВРОПА ТАЙНО УДЪЛЖАВА КРАЯ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Висши служители на Белия дом смятат, че някои европейски лидери публично подкрепят усилията на президента Доналд Тръмп да сложи край на войната в Украйна, докато тихомълком се опитват да спрат задкулисния напредък след срещата на върха в Аляска, пише американското издание Axios. Белият дом е поискал от Министерството на финансите да състави списък със санкции, които биха могли да бъдат наложени от Европа срещу Русия.

АПЕЛАТИВЕН СЪД ОТМЕНИ НЯКОИ МИТА НА ТРЪМП. ТОЙ ОБАЧЕ СЕ ИНАТИ

Повечето митнически тарифи, наложени от американският президент Доналд Тръмп, са незаконни, постанови съд в САЩ. Тръмп обаче не приема решението и възнамерява да обжалва пред по-горна инстанция. Апелативен съд в САЩ постанови, че повечето от митата на американския президент Доналд Тръмп са незаконни, като така нанесе удар на амбициите на стопанина на Белия дом да използва мита като основно средство във външнотърговската си политика, предаде Ройтерс, цитирана от повечето световни медии и БТА.

УКРАЙНА ПРИЕ ЗАКОН ЗА РАШИЗМА. САЩ КЪМ КИЕВ: МОЖЕ ДА СТРЕЛЯТЕ С НАШИ РАКЕТИ ПО РУСИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Украйна вече действа закон, който описва що е то рашизъм – описанието е направено, тъй като законът постановява, че защитата на паметта, украинския език и културното наследство е компонент на националната сигурност на страната. Законът определя термина "рашизъм" като хибридна тоталитарна идеология, която съчетава руски шовинизъм, империализъм и практиките на комунизма и нацизма.

РУМЕН РАДЕВ: САНКЦИОНИРАНИ ЗА КОРУПЦИЯ ОТ НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ ИЗВЪРШВАТ ЧИСТКА В ДАНС (ВИДЕО)

В момента санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутална чистка в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и превръщат службата в своя бухалка. Това каза пред журналисти в Шумен президентът Румен Радев, който коментира съгласувателната процедура за назначаване на председател на ДАНС. "Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно – няма да стане“, каза президентът Радев.

НА ПЪПА НА СОФИЯ: ИЗНЕСОХА 13 ТОНА БОКЛУК ОТ НЕЗАКОННО СМЕТИЩЕ

Тринайсет тона боклук изнесоха от незаконно сметище в центъра на София. Столичният инспекторат и район „Възраждане“ извършиха съвместна акция по разчистване на опасно и растящо нерегламентирано сметище на ул. „Добруджански край“ – в близост до Руски паметник, съобщиха от Столичната община (СО), цитирани от БТА. Освен незаконно депо за всякакви отпадъци, мястото е било превърнато във временно обиталище на хора със скитнически начин на живот и е представлявало риск за здравето на хората в района.

ЗАПЛАТИТЕ НЕ СЕ ОБОЗНАЧАВАТ ДВОЙНО - В ЛЕВА И В ЕВРО

В Закона за въвеждането на еврото е записано (ЗВЕРБ), че заплатите не попадат в изискването за двойно обозначаване. Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗВЕРБ, задължението за двойно обозначаване се прилага по отношение на цените на всички стоки и услуги, които се предлагат на потребители (физически лица). Член 21 от същия закон регламентира двойното обозначаване при предоставяне на финансови услуги на клиенти. Заплатите и други възнаграждения за положен труд не попадат в изискването на двойното обозначаване и няма необходимост да се представят във фишовете в евро и в левове., и затова няма необходимост във фишовете за получените възнаграждения да се представят и в левове, и в евро.

РУСИЯ ИЗПОЛЗВА ИЗТЕЗАНИЯ СИСТЕМАТИЧНО И С ВЪОБРАЖЕНИЕ: ОЩЕ ЗА ИЗЛИЗАНЕТО Й ОТ КОНВЕНЦИЯТА СРЕЩУ МЪЧЕНИЯТА

Никакви конвенции досега не успяха да спрат Русия да измъчва украински военнопленници и обикновени цивилни, задържани на окупираните територии, и тази практика ще продължи, защото светът позволява на Русия да действа брутално и нагло. Русия вече обяви, че ще се оттегли от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение. Но в действителност тази конвенция така и никога не бе прилагана в Русия. И за това свидетелства горчивият опит на хиляди украинци от началото на пълномащабното нахлуване - изтезанията са системна политика за Русия, която се поощрява в тази държава.

БУНТОВЕ, НАСИЛИЕ, БЕЗРЕДИЦИ: ШВЕЙЦАРИЯ ГОРИ СЛЕД СМЪРТТА НА МИГРАНТ

Открадната тротинетка, полицейското преследване и фатална катастрофа оставиха 17-годишен мигрант мъртъв, съобщи The Spectator. В рамките на часове в Лозана, Швейцария, избухнаха най-тежките безредици от десетилетия. Две нощи на насилие унищожиха репутацията на Швейцария като стабилна и безопасна страна. Маскирани млади мъже, предимно чернокожи, излязоха по улиците, подпалвайки кофи за боклук, чупейки автобуси и сблъсквайки се с полицията, хвърляйки фойерверки и камъни.