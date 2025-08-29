Войната в Украйна:

Специализирана оперативна група в МВР ще се бори с прането на пари

29 август 2025, 11:42 часа 198 прочитания 0 коментара
Министерството на вътрешните работи (МВР) създава специализирана оперативна група (СОГ) за борба с прането на пари. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов на работна среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл и екипа по сигурността на посолството. В нея ще участват полицейски служители от Главната дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), както и от други български институции и служби. За неин ръководител е определен старши комисар Явор Серафимов, заместник-директор на ГДНП.

„Подобряване на ефективната борба с прането на пари и с финансирането на тероризма, както и изваждането на България от сивия списък на MONEYVAL са сред приоритетите на МВР, записани в програмата на кабинета „Желязков“. Вярвам, че създаването на СОГ в тази сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов,.

Основна тема на разговорите беше американският модел на създаване на подобни групи за разследване, в които участват представители на различни правоохранителни институции и служби.

„Моделът на СОГ, който е наложен в работата на американските ни партньори от почти 50 години, дава своите много добри резултати. Имах възможност да се запозная подробно с него по време на посещението ми в централите на ФБР и на ДЕА във Вашингтон през юни. А сега ще разчитам на много доброто ни сътрудничество с шарже д’афер Макдауъл и екипа на посолството, за да успеем да приложим модела на СОГ и в България“, заяви Митов.

В нея участваха и заместник-директорите на ГДНП и на ГДБОП старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
