"Пеевски искаше да си прави сарай на нос "Червенка": Асен Василев за завладяната държавата и вота на недоверие

Имали сме разговори с колегите от „Да, България“ за темата на вота на недоверие за завладяната държава. Правителството и парламента дадоха достатъчно поводи за това. Държавата се разпродава. Искаха да продадат нос „Червенка“. Говори се, че Делян Пеевски искал да си построи там сарай. Слава богу успяхме да го спрем. Успяха за три месеца да прокарат този закон, а не успяха да вдигнат парите за младите лекари. Този коментар направи председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в ефира на Нова телевизия.

Правителството е вредно

Той беше категоричен, че има смисъл от този вот на недоверие. „Ще търсим всички, които смятат, че това правителство е вредно за България“, отговори той на въпрос чия подкрепа ще търсят.

Василев добави, че те смятат, че това правителство трябва да падне възможно най-скоро. „Всеки ден това правителство ни струва милиарди. Това правителство, всеки ден вдига инфлацията изкуствено. Вдигнаха с 13% цената на тока, на водата с над 20% на места. Виждате в Плевен какъв проблем има“, каза той.

"Една хубава програма като тази за общините беше опорочена и сега пари се пускат от регионалното министерство само на кметове, които се снимат с Пеевски. Даже спряха да публикуват на кои общини колко средства са получили и какво са поискали", заяви Василев.

На въпрос какво следва, след като правителството падне, Василев обясни, че се отива на нови избори и гражданите решават. В зависимост от резултатите се прави ново правителство. „Дали Пеевски ще има повече гласове не е ясно, защото когато той казва, че работи за хората, се вижда, че работи за себе си и за няколко човека около него“.

Председателят на ПП добави, че те са готови да управляват без ГЕРБ.