"Справяме се": Премиерът не вижда аргументи за вот на недоверие

„Работата на правителството не е да политиканства. Ние работим и мисля, че се справяме достатъчно добре с всички предизвикателства, които стоят пред нас", заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти във връзка с новия политически сезон и заявките за вот на недоверие. Припомняме, че от "Демократична България" наскоро анонсираха, че ще има вот на недоверие през септември, а темата му ще бъде "завладяната държава", защото според опозицията правителството, макар само на седем месеца е активен участник в завладените институциите от нелегитимните интереси.

Министър-председателят беше категоричен, че правителството е готово да даде своите контрааргументи. ОЩЕ: Вот на недоверие ще има: Божидар Божанов обяви на каква тема ще се проведе

"Ние считаме, че няма нито причина, нито сериозни аргументи отвъд чисто политическите и отвъд желанието на част от парламентарно представени, извън парламентарно представени и все още несъздадени политически формации да свалят правителството, но това е част от нормалния политически процес+, отбеляза Желязков. Премиерът специално акцентира върху подкрепата на мнозинството в парламента за правителството.

Новият политически сезон

Попитан за очакванията му относно новия политически сезон, Желязков отбеляза, че Министерският съвет не е спирал работа през летните месеци за разлика от парламента. Той обаче очаква интересен политически сезон, като прогнозира, че политическото напрежение ще набере своята инерция. ОЩЕ: "Галъп": Мнозинството от българите не вярват в успеха на вотовете на недоверие

Визитата на фон дер Лайен

По повод предстоящата визита на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България министър-председателят Росен Желязков заяви, че двамата ще посетят площадката, където се предвижда да бъдат изградени двата завода в партньорство с германския концерн „Райнметал“. Това е посоката, която не само за Европа, но и за България се очертава през следващите години - да изграждаме нашия отбранителен капацитет чрез индустриално развитие, технологично обновление и ноу хау в партньорство с водещи компании като „Райнметал“ и разбира се, нашият принос към общата европейска отбранителна способност, отбеляза Желязков.

Новият главен секретар на МВР

На въпрос относно назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР министър-председателят изрази надежда, че наличието на титуляр на поста ще внесе успокоение в системата. Премиерът Росен Желязков посочи също така, че правителството очаква президентът да се произнесе и по отношение на председателя на ДАНС. Нашите отношения са базирани изцяло на Конституцията и законите на страната, така че очаквам от президента да се произнесе по съгласуването, отбеляза Желязков. ОЩЕ: Да говориш за завладяната държава е като да отидеш на лекар и да кажеш докторе, болен съм

Деница Китанова
