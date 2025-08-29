Политически протекции на Паскал: "Много възможно" според вътрешния министър

Вътрешният министър Даниел Митов коментира, че е много възможно да Никола Николов - Паскал да се е ползвал с политически протекции. Това стана ясно от изявлението му пред медиите, но министърът уточни, че дали това е така ще се изяснява в рамките на досъдебното производство. „В момента няма как аз да хвърля обвинения върху някого по такъв казус. Трябва да сме много внимателни, имайки предвид, че това са дела, които ще си текат едно известно време. Трябва да излезе наяве цялата истината, но е много възможно“, посочи още министър Митов, предаде БТА.

Според него е много важно какво ще се случи в рамките на самото производство, което ене е в МВР, а е в компетенциите на прокуратурата и съответно на съда.

Припомняме, че днес стана ясно, че на Никола Николов - Паскал са повдигнати три обвинения - за участие в организирана престъпна група, за няколко деяния за контрабанда и за държане на акцизна стока, което е свързано с обвинението за контрабанда, каза пред медиите защитникът му адвокат Димитър Марковски.

Вчера повече от три часа продължи разпитът на Никола Николов - Паскал в антикорупционната комисия, като адвокат Марковски потвърди, че Паскал е давал обяснения.

МВР по следите на прокурорския син

На въпрос, свързан с продължаващото издирване на прокурорския син Васил Михайлов, Митов подчерта: „Издирва се. Данни постъпват при нас непрекъснато. За съжаление част от тях са били подвеждащи. Ние сме длъжни да проверяваме бързо всеки сигнал. Имаме някаква идея, но когато имаме пълна яснота, ще го обявим“.

Главен секретар на МВР и шеф на ДАНС

Министърът коментира и назначението на главен секретар на МВР. Митов е на мнение, че като изпълняващ функциите главен секретар, през последната година Рашков е показал, че може да се справи с позицията на титуляр на поста.

"Надявам се скоро да има указ и за председател на Държавна агенция „Национална сигурност", посочи Митов и подчерта, че агенцията не е изцяло в неговите правомощия и обърна вниманеи, че името на новия ръководител на структурата ще се разбере след като преминат съгласувателните процедури с президента.