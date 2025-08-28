Радев с амбиции за българско участие в "Еърбъс", пак захапа Борисов за "Райнметал" (ВИДЕО)

Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството на "Еърбъс". Това каза президентът Румен Радев пред журналисти в Германия. Държавният глава уточни, че е имал сериозни разговори с ръководството накомпанията "Аеротек", която участва в производството на "Еърбъс" и те ще дойдат през септември в България. Президентството ще организира срещи и с българския бизнес и с българското правителство.

Радев обвини Борисов, че си прави пиар

"Надявам се да се възползсват максимално само от тази компания и тези визити да не се присвояват и да не се превръщат в пиар кампания за определени политически лидери. Трябва да се работи", каза още Радев. За вече договорените три завода с "Райнметал"- според него правителството трябва да си напише домашното. ОЩЕ: Скоро два завода на "Райнметал" у нас: Борисов открехна за преговори за трети за дронове (ВИДЕО)

Думите му вероятно са по адрес на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който наскоро имаше среща с ръководителя на "Райнметал" в Дюселдорф. Същия ден Радев се изтъкна, че именно той е докарал "Райнметал" в България и че той е подарил инвестицията на кабинета Желязков. ОЩЕ: Airbus остава водещ самолетостроител и през 2024 г.

Президентството и инвестициите

"Президентството освен инвестицията на "Райнметал", работим с Федералната асоциация за насърчаване на икономиката и външната търговия на Германия. Срещнах се с ръководството на важни компании. Планираме да се увеличат инвестициите в България и да има нови инвестиции във важни области като самолетостроене, елекрическа мобилност, електроника, енергетика и интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие", каза президентът.

Той уточни, че в началото на следващия месец предстои представители на тези компании да посетят България. ОЩЕ: Инвестицията на "Райнметал": Шефът на комисията по отбрана отговори за ролята на президента

https://www.actualno.com/politics/investicijata-na-rajnmetal-shefyt-na-komisijata-po-otbrana-otgovori-za-roljata-na-prezidenta-news_2488856.html