След отлива на немски туристи по морето: За следващото лято ще има повече полети от Германия

2 авиокомпании пускат 103 000 седалки за полети от Германия до българското Черноморие през следващия летен сезон. Това обяви в Созопол министърът на туризма Илин Димитров. Новината е в отговор на големия отлив на германски туристи, заради липсата на полети това лято.

Полетите ще стартират веднага след края на песенния конкурс "Евровизия", който ще се проведе в Бургас, допълни министърът.

"Днес две големи авиокомпании обявиха няколко десетки хиляди самолетни места, които ще бъдат към България. Говорим за ICC и за Corendon, тук говорим за близо 100 000 седалки, които ще бъдат от следващата година и най-важното - ще започнат от 15 май", заяви той.

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Авиокомпанията Corendon Airlines ще изпълнява полети от Кьолн/Бон до Варна и Бургас, както и от Нюрнберг и Щутгарт до Варна. Те са планирани от май до септември 2027 г.

Допълнителен значителен капацитет ще осигури и ICC. От 9 май до 3 октомври 2027 г. компанията ще свързва Хановер, Дюселдорф и Лайпциг/Хале с Варна и Бургас. От всяко от трите летища са предвидени най-малко по 2 полета седмично до двете морски летища, а по направленията Хановер–Бургас и Лайпциг/Хале–Бургас са планирани по 3 полета седмично. Така програмата ще включва най-малко 14 полета седмично.

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Увеличаване на капацитета на консулските служби в Турция

На този фон Димитров посочи още, че министерството работи за увеличаването на капацитета на консулските служби в Турция през следващата година.

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За улеснение на туристите от нашата южна съседка Турция работи още министерството, заяви Илин Димитров.

"Ще се увеличи капацитетът на консулските служби и се надяваме, ако Европейската комисия подкрепи нашето искане, да имаме така наречената Visa on Arrival, което, всъщност, е ключово. Тоест, влизал един път чужденец, да може да влезе пак на границата, като получи веднага виза. Това ще спести опашките, а повечето служители в консулските служби ще дадат възможност да се обработват повече документи", заяви той.

Засега данните за туристическия сезон показват, че той ще достигне нивата на минологодишния.

"В момента той е с нивата на миналата година и ако имаме късмет да имаме хубаво време през септември - ние вече имаме рекламна кампания, силна, за последните дни, мисля, че можем да завършим с един сезон, сходен на миналата година, въпреки трудното начало", дабави още министърът.