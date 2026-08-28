"Скъпа вода": Само 1 сирене от 12-те в "Кошница с грижа" е истинско сирене

Изследване на Асоциация "Активни потребители" сочи, че само една марка сирене от тестваните общо 12 в "Кошница с грижа" съответства на изискванията за бяло саламурено сирене на БДС.

5 от включените в изследването сирена съдържат необявено високо водно съдържание, а при 2 от от тях водното съдържание е над 70%, което ги прави абсолютно забранени за продажба.

"При 42% от анализираните сирена се отчита необявено високо водно съдържание над 60%, а 25% (3 от 12) с вода над 65% са неразрешени за консумация", гласят изводите от анализа.

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При 1 марка сирене е отчетено екстремно ниско ниво на масленост, само 5%, което е индикация за използване сухо мляко.

"За този тест са селектирани 12 марки бяло саламурено сирене и 6 краве масло. Те са закупени от 10 търговски вериги от София, Варна и Тервел. Всички придобити продукти са маркирани с логото на кампанията "Кошница с грижа". На практика ние включихме в изследването всички сирена и масла, които бяха с логото на кампанията, поне тези, които успяхме да открием. Поради нарушения в правилата на етикиране при няколко марки не може да бъде достоверно идентифициран производителят или друга задължителна информация. Ценовият диапазон на "Кошница с грижа" за сирената варира от 5 до 13 евро на килограм, а за маслата от 8,95 до 15,60", информират от инициативата.

"Некоректни производители и търговци очевидно се възползват от кампанията на правителството за злоупотреба с качеството под знамето на ниските цени. Контролният орган, Българска агенция по безопасност на храните, трябва ефективно да открива и предотвратява продажбата на негодни за консумация млечни продукти, при това широко рекламирани чрез инициативата "Кошница с грижа"", считат от "Активни потребители".

Източник: БГНЕС

"Трябва да могат да се съобщават имена"

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"Ниските цени са предпоставка за компрометиране на качеството. Сега е времето на скъпата вода вместо сирене, но проблемът е по-голям – незрялото сирене може да предизвика най-различни стомашно-чревни проблеми", коментира председателят на Асоциацията Богомил Николов.

По думите му причината търговските марки да не се обявяват в повечето медии се крие в член в закона, който регулира електронните медии и касае скритата реклама.

"Дошло е време да обсъдим как може да се тълкува тази норма – мисля, че когато става въпрос за опасност или за проблем, могат да се съобщават имена. Навсякъде в развитите държави винаги в новините се съобщават търговски марки по отношение на проблемните неща", коментира Николов пред БНР.

Той добави, че няма фиксиран списък от продукти в "Кошница с грижа" и всеки търговец логично би поставил в нея продукти, за които е изгодно да бъдат намалени. Според него продуктите, които са част от "Кошница с грижа", трудно се откриват от потребителите. "Има какво да се желае и да се подобрява, не можем да чакаме чудеса", заяви още Богомил Николов.

Цялото проучване можете да видите ТУК.

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