Румяна Бъчварова: Оставката на Радев и изборните промени поставят България в институционална криза

21 януари 2026, 21:05 часа 253 прочитания 0 коментара
Бившият вицепремиер и бивш вътрешен министър Румяна Бъчварова коментира оставката на президента Румен Радев, предстоящите избори и изборните промени. Бъчварова определи решението на Радев като „стратегическо“ и очаквано, като подчерта, че последната година и половина публиката е била подготвяна за този политически проект. „Има неизвестни около самия проект, но това се поддържа съзнателно, за да се крепи интересът и да се тестват обществените реакции“, каза тя. Според Бъчварова Радев се ориентира по обществените настроения и това му осигурява по-широка подкрепа.

Тя коментира и изборните промени, включително въвеждането на скенери и машинно гласуване: „Скенерите подпомагат само отчитането на гласа, а не гласуването. Големи въпросителни остават, което създава опасност от неправомерни действия на изборите.“

Бъчварова посочи, че изпълняващият функцията главен прокурор е на поста вече 2 години и 7 месеца, въпреки законовия лимит от 6 месеца, което е „доказателство за деинституционализация на правораздаването и основание за липса на доверие в съдебната система“.

„Когато няма справедливост в съда, хората се обръщат към самоправството. Това е един от белезите на институционалната криза. Липсват избрани членове на Висшия съдебен съвет и ясни позиции относно легитимността на прокурора“, каза Бъчварова.

Бившият вътрешен министър завърши с предупреждение, че оставката на президента Радев и предстоящите трудности при избор на служебно правителство могат да задълбочат кризата.

