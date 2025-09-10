С гласовете на Пеевски Мария Филипова стана потенциален премиер

Със 128 гласа "за", 56 "против" и 6 "въздържал се" парламентът избра досегашната председателка на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мария Филипова за заместник-омбудсман. Така тя автоматично влиза и в списъка с потенциални служебни премиери при евентуални предсрочни избори. Филипова бе предложена за поста от организацията "Активни потребители" и подкрепена от новия омбудсман Росица Велкова.

Гласовете за нея дойдоха основно от управляващите партии и "ДПС-Ново начало". Опозицията обаче остро критикува избора.

Дебатът

Депутати от "Продължаваме промяната - Демократична България" заявиха, че Филипова не отговаря на изискванията за опит в сферата на защитата на правата на гражданите. Петър Кьосев обяви, че единствената причина да се подкрепи кандидатурата ѝ е надеждата, че с преместването ѝ в институцията на омбудсмана ще спре "терорът над бизнеса", упражняван по време на ръководството ѝ на КЗП. Васил Пандов допълни, че стажът ѝ в държавната администрация не може да се счита за достатъчен за новата позиция.

Христо Расташки от МЕЧ нарече Филипова "калинка" и заяви, че изборът е дирижиран от санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, за да се осигури контрол върху потенциален служебен кабинет. Лидерът на партията Радостин Василев добави, че тя трябва ясно да заяви защо се отказва от ключов пост в КЗП за сметка на "синекурна" позиция в омбудсманската институция.

От "Величие" призоваха новия зам.-омбудсман да защитава правата на гражданите, а не на властта. Единственият народен представител от управляващите, който взе думата, бе Андрей Чорбанов от "Има такъв народ", но той отклони разговора към промените в Конституцията от 2023 г., свързани с формирането на служебен кабинет.

Коя е Мария Филипова?

Кариерата на Мария Филипова е изцяло в държавната администрация. За последните 15 години тя е работила в осем различни институции – от Агенцията по приватизация до Българската банка за развитие и Комисията по хазарта.

През 2018 г. става председател на Държавната комисия по хазарта. По време на акцията срещу Васил Божков през 2020 г. името ѝ бе замесено както в обвиненията срещу бизнесмена, така и в свидетелските показания, на които стъпи прокуратурата. Същата година Божков разпространи есемеси, според които тогавашният финансов министър Владислав Горанов давал "ценни указания" на Филипова.

През 2024 г. тя оглави КЗП, след решение на служебния кабинет на Димитър Главчев. От този момент комисията бе въвлечена в редица кампании срещу бизнеси – от мобилните оператори до големите търговски вериги – често в синхрон с инициативите на Пеевски. Филипова публично критикува хранителните хипермаркети и дори се оплака, че Националният статистически институт ѝ "пречи" да изпълнява законовите изисквания, свързани с въвеждането на еврото. Това доведе до законодателни промени, които ограничиха правомощията на НСИ.

Самата Филипова отказа да отговори категорично дали би приела да оглави служебен кабинет, ако се стигне до нови избори. "Не разбирам от политика. Не съм била народен представител и не разбирам вашите термини за мнозинство и малцинство", каза тя пред депутатите по време на изслушванията си.

Въпреки критиките и съмненията около нейната кандидатура, с избора си за зам.-омбудсман Филипова получи нова ключова позиция в държавната администрация и възможност да се превърне в един от факторите при формиране на бъдещи служебни кабинети.