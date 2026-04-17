С призив против "сглобка" Йотова призова да гласуваме, за да преборим купените гласове

17 април 2026, 19:15 часа 258 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
С призив против "сглобка" Йотова призова да гласуваме, за да преборим купените гласове

„Не ни е безразлично как живеем и каква държава ще оставим на децата си. В неделя ще гласуваме за осми път. Тези избори са решаващи, изпълнени с очавания и надежди“. Това заяви в обръщение към българския народ президентът Илияна Йотова по повод предстоящия предсрочен парламентарен вот.

„Хиляди българи излязоха по улиците и площадите, поискаха си държавата обратно, поискаха държава, която да раздава справедливост. Те показаха, че няма власт, която да е по-силна от гражданите“, заяви тя.

„Трудно е да се правят избори през 2026 година. Към приемането на еврото и нарастващите цени се добавиха страхове и от новия конфликт в Иран, продълъжава и войната в Украйна. Разбираемо е да се притеснява за бъдещето. А заплахата от купени гласове ни казва – вие гласувате, но ние ще направим сглобка, а стабилно правителство – едва ли“, каза още Йотова.

„Има и друг път – на моя глас, на вашия глас, на всеки един от нас. Гласуването е акт на принадлежност към нацията ни, да си част от амбицията да си част от просперираща България, то е свобода и отговорност. Всеки едни глас може да се окаже решаващ да затворим отворената язва на купения вот. Аз държа на своя глас, моят глас е моето аз, на никой не може да бъде преотдадено. Нека да гласуваме и да мислим и за деня след изборите, когато ще работим заедно“, призова тя. 

„Необходимо ни е работещо народно събрание, правителство с капацитет, да преведем страната през толкова много кризи. Трябва ни да гласуваме, защото знаеум, че след деня на изборите ще имаме нужда от силни хора, силни лидери, със силна европейска политика с нашите партньори, но и с отчитане на българския интерес“, каза още Йотова.

Президентът завърши обръщението си със стихове на Николай Милчев: „Дайте гласа си, за да не бъде той само звук, а смисъл и надежда. България има нужда от глас на надеждата“.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
