Саботаж: Ген. Атанасов иска оставката на шефа на ДАНС заради самолета на фон дер Лайен

Руски хибриден саботаж срещу самолета на Урсула фон дер Лайен нарече председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов ситуацията с кацането в Пловдив на председателя на Европейската комисия. Ген. Атанасов поиска незабавни мерки за националната сигурност и оставката и.ф. председателя на ДАНС. Ето какво се казва в позиция на председателя на ДСБ и депутат от ПП-ДБ:

Във връзка с хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив, лишавайки го от възможност да използва електронни навигационни средства при кацането си на летището и застрашавайки по този начин живота и здравето на главата на изпълнителната власт на ЕС, призовавам за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев, за спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС, на което компетентните органи и служби да докладват какви са причините за този провал на системите за сигурност и да планират действия за бъдещо предотвратяване на подобни рискове и посегателства срещу националната и международната сигурност.

Премиерът да бъде изслушан в НС

В сряда премиерът Желязков да бъде изслушан в Народното събрание относно състоянието на системата за защита на националната сигурност, включително и авиационната, и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на територията на страната.

Инцидентът

Снимка Министерски съвет

Припомняме, че британското издание “Файненшъл таймс“ написа, а българските медии тиражираха, че предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера.

Наложило се е пилотите да използват хартиени карти, за да приземят самолета, пише изданието, като се позовава на свои източници.

В съобщение на правителствената информационна служба се казва, че с цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане).

Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.

Не се е наложило пренасочване на полета, уверяват от службата.

