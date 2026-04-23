Сарафов отдавна искаше да си тръгне, няма основание да бъде съден: Говори член на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проговори за оттеглянето на Борислав Сарафов от поста на изпълняващ функциите главен прокурор. В студиото на bTV присъства Огнян Дамянов, който обясни, че Сарафов сам се е оттеглил от поста на и. ф. главен прокурор, а не подаде оставка. Ваня Стефанова ще изпълнява функциите на изпълняващ функциите главен прокурор за следващите 6 месеца, посочи той.

„Той имаше намерения отдавна – още от края на миналата година да се оттегли. Не мога да ви отговоря какви са били неговите намерения да остане толкова време на поста, той (Сарафов – бел. ред.) може да отговори на тези въпроси“, каза той.

Има ли основания Сарафов да бъде съден?

Той призова Ваня Стефанова да каже какво е станало с делата за изборните престъпления, за да бъде ясно на обществото.

Дамянов обясни, че Сарафов го е уведомил, че ще депозира такъв документ за оттегляне от поста на изпълняващ функциите главен прокурор във ВСС.

Според Огнян Дамянов няма решение на Конституционния съд по отношение на Сарафов.

Той смята, че натискът, който се оказва върху Сарафов за оттеглянето му от поста не води до нищо добро за съдебната система.

Огнян Дамянов е на мнение, че няма основание за наказание и образуване на дисциплинарно производство спрямо Сарафов.

Той заяви, че не знае и доколко са достоверни фактите за връзката на софийския градски прокурор Емилия Русинова с бившия следовател Петьо Петров-Еврото.

