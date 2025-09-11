Шефът на военна комисия: Всички страни-членки от НАТО сме готови да защитим територията на Алианса

НАТО е готово и всички страни-членки сме готови да защитим територията на Алианса и показахме, че можем. Така председателят на Комисията по отбрана в 51-ото Народно събрание и депутат от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев коментира нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша по време на руска атака срещу Украйна. Според него обаче не трябва да се стига до подобна ескалация. "Надявам се повече Руската федерация да не прави такива действия", каза още Гаджев.

Рисковете за България

"Рисковете за нашата страна са абсолютно същите. Всякакъв опит от страна на Руската федерация за развитие на конфликта на територията на Европа е риск за България. Надявам се някога Руската федерация да се съгласи да седне на масата на преговорите. За момента няма такива намерения от Кремъл", смята Гаджев. ОЩЕ: НАТО ще използва военна сила срещу руските дронове: България също е готова да реагира

Провокация от страна на Русия

Той определи случилото се в Полша като провокация и ненужна и непровокирана ескалация на напрежението от страна на Руската федерация.

Той е доволен, че ПВО и системата за ранно въздушно предупреждение на НАТО работи.

"Показа се, че НАТО въпреки тази ескалация и провокация успя да реагира и съвместните сили на съюзниците успяха да поразят всички цели, които са летели и са представлявали заплаха за полската държава", коментира Гаджев.

Той коментира и твърденията на "Възраждане" че става въпрос за украинска провокация, като уточни, че в Полша са свалени руски дронове с руски идентификатори, произведени в Русия.

"Ако искаме да слушаме преповторение на позицията на Руската федерация, може да си ги слушаме в оригинал", каза той по отношение на проруската българска партия. ОЩЕ: Трябва да спрем да си мислим, че Путин е един добър русичък руснак, който обича българите (ВИДЕО)