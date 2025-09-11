Войната в Украйна:

Трябва да спрем да си мислим, че Путин е един добър русичък руснак, който обича българите (ВИДЕО)

"Трябва да спрем да си мислим, че този конфликт е далеч от нас, че не може да стигне до нас. Трябва да спрем да си мислим, че Путин е един добър русичък руснак, който обича българите", каза един от лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша по време на атака срещу Украйна.Припомняме, че Варшава вече задейства член 4 от Северноатлантическия договор. Чл. 4 от Северноатлантическия договор гласи, че страните по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от тях.

Междувременно от НАТО предупредиха, че ще защитават „всеки сантиметър“ от територията си след нахлуването на дронове в полското небе, което Алиансът определи като „опасно“ и „безотговорно".

 

Готовността на България

Вчера министърът на отбраната на България Атанас Запрянов обяви, че НАТО взема съответните мерки и мерките са категорични.

"Ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати. Те ще бъдат сваляни. Ние също наблюдаваме нашето въздушно пространство и имаме готовност за реакция с наши сили и със сили на съюзниците", каза той пред журналисти. ОЩЕ НАТО ще използва военна сила срещу руските дронове: България също е готова да реагира

Деница Китанова
