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"Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията": Борисов призова при трагедии политиците да мълчат 24 часа (ВИДЕО)

11 ноември 2026, 9:43 часа 1062 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията": Борисов призова при трагедии политиците да мълчат 24 часа (ВИДЕО)

Мисля, че по-скоро трябва да се направи един закон, който забранява на политиците поне 24 часа да говорят и да бъде тежък наказателен закон, защото още хората бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията. Ние освен оправдение дребни, едри лъжи - друго не сме чули", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Деня на траур след вчерашната катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 11 души и десетки бяха ранени. 

Той напомни, че за много по-малки катастрофи като премиер е отстранявал трима министри, за много по-малки провинения е отстранявал председател на парламент. "Това е и морална отговорност. Тези хора нямат морал, а ще търсят оправдания във всичко друго, но не и в себе си", добави още лидерът на ГЕРБ.

Той обърна внимание, че вчера до 17.00 ч. не е имало нито една политическа атака от негова страна. "Политиканстването в такива моменти отвращава всички. Неслучайно в мрежите няма положителен коментар за никого", каза още Борисов.

Борисов попита може ли навсякъде да се сложи табло, като добави, че ретроспекцията на вината е видна, стига да има журналисти, които искат по дати да ги извадят. 

 

Благодарност и съчувствие към тези, които не са летели безцелно

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Борнисов изказа съболезнования към близките на всички загинали и оомно съчувствие за ранените и всички тези хора, които ще бъдат осакатени след тази катастрофа.

"Голяма благодарност на всички, които отидоха и дариха кръв, макар че министърката каза, че не е необходимо. Към пожарникари, полицаите, доктори, санитари, лекари, към моя приятел Балтов - да не пропусна някой от всичките тези, които не летяха безцелно през този ден", каза Борисов. ОЩЕ: "Няма нищо по-страшно от загубата на човешки живот": Борисов за трагедията на "Тракия"

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Бойко Борисов верижна катастрофа ден на траур верижна катастрофа Тракия
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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