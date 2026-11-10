Мрачна прогноза за България: Асен Василев след ултиматума на Мерц за помощта за Украйна и Радев (ВИДЕО)

Лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш министър на финансите Асен Василев очерта мрачна прогноза за България при евентуално блокиране на европейския бюджет. Думите му дойдоха във връзка с ултиматума на германския канцлер Фридрих Мерц. Припомняме, че той заплаши да блокира европейския бюджет, ако не продължи помощта за Украйна, а до момента Унгария, Словакия и Чехия обявиха, че категорично няма да участват в евентуален нов заем за Киев. България в лицето на премиера Румен Радев също вече даде заявка, че страната ни няма да участва в подобна инициатива.

"Първото, което трябва да направи, българският министър на финансите да се чуе с колегите си от ЕК, за да видим реалната позиция на всички държави каква е. Второто нещо, което е изключително важно да се каже, че позицията, която г-н Радев наложи като стил на поведение, да седим в ъгъла и да казваме "Не", очевидно ще доведе до щети на България", смята Василев.

Лошият сценарий

Василев обясни, че блокира ли се европейският бюджет, означава, че спират кохезионните фондове.

"Това са всичките програми, свързани с регионално развитие. Ще спрат плащанията към земеделците, ще спрат всички видове европейски средтва, които стигат до България, а ние сме нетен бенефициент", добави Василев.

Според него обаче външната политика се води основно от правителството. По думите му парламентът може и да задължи правителството, но имайки предвид, че "Прогресивна България" държат 131 депутати, не вижда разумен ход на българския парламент, който да даде съвет. ОЩЕ: Мерц с ултиматум: Германия ще блокира бюджета на ЕС, ако в него няма предвидени средства за Украйна