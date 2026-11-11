"Трагедията трябва да ни обедини да подобрим нещата": Шишков призова да не се изнасят неверни факти

"Тази трагедия трябва да ни обедини да подобрим определени неща, но не и да се нахвърляме, но не и да злоупотребяваме с неверни факти и обстоятелства", каза регионалният министър Иван Шишков пред медиите след трагичната катастрофа на магистрала "Тракия". Думите му дойдоха във връзка с информацията за спряна по негово време поръчка за интелигентни системи за предупреждение по магистралата.

Министърът подчерта, че не е прекратявал договор в рамките на тази година. "АПИ не е прекратявала договор. Това, което не ще направим, а го правим, в момента се подготвя задание за прооектирането на тази система. Ако бъдем още по-конкретни - в бюджета за 2027 г., който е внесен преди трагичния инцидент, това е залегнало. За съжаление този приоритет стана ясен на правителството във връзка с този трагичен инцидент", каза регионалният министър и посочи, че системата е изключително важна да гарантираме по-безопасно пътуване по нашите пътища.

От своя страна Теменужка Петкова от ГЕРБ изказа съболезнования към близките на загиналите и коментира, че днес всички трябва да са смирени.

"Ще спазим това правило и няма да се подведем по това да политиканстваме и да коментираме въпроси, които не са обект на коментар за днешни ден, но от утре ние ще представим не само факти, но и доказателства, г-н министър по отношение на това, което и вие сега споделихте. Ние имаме съвсем друга информация", добави Теменужка Петкова.

Снимка: БГНЕС

Регионалната комисия започна с едноминутно мълчание в памет на загиналите 11 души по време на катастрофата на "Тракия" при пътен възел "Зимница". ОЩЕ: "Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията": Борисов призова при трагедии политиците да мълчат 24 часа (ВИДЕО)

Какво е прекратено тази година?

Шефът на АПИ инж. Александър Тодоров уточни какво точно е прекратено и обясни, че става въпрос за процедура за изграждане на контролен център.

Става въпрос за център надграждащ сегашният действащ национален координационен център и това е системата за управление на въпросните интелигентни транспортни системи.

"Предвид формирането на новия орган за контрол на безопасността, считаме, че следва вътре в този контролен център като функции, когато се поднови поръчката за изграждането, да бъдат включени абсолютно всички системи, които ще бъдат изградени не само рамките с интелигентните транспортни системи, знаците с променливо съдържание, включително центровете по тунелите, включително Министерство на транспорта и всички други компоненти, които могат да подобрят в една или друга степен пътната безопасност", добави още инж. Тодоров. ОЩЕ: Управляващите не позволиха изслушване в парламента за катастрофата на "Тракия"