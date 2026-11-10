Депутат хвана разминаване в думите на Румен Радев за трагедията на "Тракия"

Бившият външен министър Георг Георгиев постави под съмнение твърденията на премиера Румен Радев кога е научил за тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия", при които загинаха 12 души, а 48 бяха ранени.

В позиция във Facebook Георгиев обръща внимание на разминаването между часа, в който е подадена първата информация за трагедията, и времето на излитане на правителствения самолет за Варна.

Първите съобщения за тежкия инцидент край пътен възел "Зимница" са от малко след 7:00 ч. тази сутрин. По-рано Радев обясни, че е разбрал за катастрофата, докато е пътувал със самолет за Варна, където имаше среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Още: Депутат от ГЕРБ с разказ за състоянието на "Тракия" минути преди трагедията

Според данните на FlightRadar обаче правителственият самолет е излетял около 8:50 ч. - почти два часа след първите съобщения за катастрофата.

"Това значи, че или много дълго време никой не е уведомил премиера за случилото се, което само по себе си също би било скандално, или по някаква причина Румен Радев излъга", пише Георгиев.

Той поставя под въпрос и организацията на реакцията на институциите след трагедията. Според него при подобна извънредна ситуация кризисен щаб трябва да бъде сформиран незабавно, а не часове по-късно и между другото, докато се провежда брифинг по друга тема.

В края на позицията си Георгиев изразява съболезнования на близките на загиналите и пожелава бързо възстановяване на пострадалите и техните семейства.Още: Радев обяви черната равносметка от "Тракия": 11 жертви и 48 ранени (ВИДЕО)

"Бог да прости загиналите. А на нас остава да се молим за бързото възстановяване, и физическо, и душевно, на пострадалите и техните близки", завършва той.