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Поредни обещания за "пълна забрана" на хазарт. Този път от кабинета "Радев"

11 ноември 2026, 18:17 часа 639 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
Поредни обещания за "пълна забрана" на хазарт. Този път от кабинета "Радев"

Поредно предложение за "пълна забрана" на рекламата на хазарта. Този път е от кабинета "Радев", става ясно от решенията на днешното правителствено заседание. Правителството предлага пълна забрана на рекламата на хазартни игри, на организаторите им и на свързаните с тях отличителни знаци чрез промени в Закона за хазарта. Целта е да се засили превенцията от развиване или задълбочаване на зависимост, както и да се окаже положително въздействие върху най-уязвимите групи лица.

Предложението на правителството трябва да мине през парламента, където обаче от "Прогресивна България" имат пълно мнозинство. 

Припомняме, че управляващите отказаха да подкрепят предложението на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за ограничаване на рекламата на хазарт.

Сега действащото ограничаване на рекламата на ГЕРБ и ДПС от 2024 г. е абсолютно неефективно. Въпреки забраната за реклама на хазартни игри в онлайн медиите, в редица водещи новинарски и спортни сайтове продължават агресивните рекламни послания и статии, с които се рекламират онлайн игри за залагания и казина. Отдавна се изясни, че след приетите поправки в законодателството ни относно рекламата за хазарт се оказва, че финансовото министерство на практика не може да противодейства. ОЩЕ: Година след забраната за реклама на хазарт: Всеки си прави каквото иска, държавата си затваря очите 

Планът на ПБ: Кой ще е изключение от пълната забрана

Изключение за реклама на хазарт ще правят спортните клубове, федерации, сдружения и организации, както и дейностите в областта на културата и образованието.  Там ще се допуска ограничено присъствие на търговски марки на организатори на хазартни игри.

Какво още включват промените в Закона за хазарта?

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С промените се предлага дейността на афилиейт операторите да бъде преустановена. По този начин се осигурява последователност между забраната за реклама на хазартни игри и режима, приложим към лицата, които осъществяват тяхното популяризиране.

Въвежда се еднократна държавна такса за поддържане на лиценз за организиране на дейностите по производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване - с други думи пример: ротативки и т.н.. За 5-годишен лиценз таксата ще бъде в размер на 50 000 евро, а за 10-годишен - 100 000 евро.

Увеличава се алтернативният данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за наземните казина и игралните зали през 2027 година. От 2028 г. този данък ще отпадне от ЗКПО и ще бъде заменен с двукомпонентна държавна такса, предвидена в Закона за хазарта.

Минимум 100 000 евро месечно ще бъде променливата част от двукомпонентната държавна такса за издаване и поддържане на лиценз за онлайн залагания. Измененията са свързани и с повишаване на еднократните такси за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри, на размера на вноските за социално отговорно поведение и на глобите и имуществените санкции.

Предвиждат се и дейности за разширяване на превенцията на хазартната зависимост сред лицата в системата на образованието, включително чрез реализирането на информационни кампании, превантивни програми и разработване на подходящи учебни материали.

При организиране на онлайн залагания от чуждестранно юридическо лице се въвежда изискване за място на стопанска дейност в България. Така се създава допълнителен механизъм за проследяване на финансовите потоци, като се подпомага откриването на несъответствия между декларираната дейност, размера на залозите, изплатените печалби, приходите и разходите и дължимия корпоративен данък.

Ще има и де факто данък върху финансови операции, които представляват залагане или плащане на печалба от хазарт! Въвежда се задължителна парична вноска за платежните институции, банките и дружествата за електронни пари, които извършват платежни операции, свързани с участието в хазартни игри и изплащането на печалби.

Законопроектът предлага и пълна забрана за извършване на плащания в брой между строителни предприятия, изпълнители и подизпълнители по договори, строителни дейности, доставки на материали и предоставяне на услуги. Предвидено е плащанията да бъдат извършвани по банков път или чрез други проследими електронни платежни инструменти. Мярката ще допринесе за ограничаване на сивата икономика, за повишаване на финансовата дисциплина и за създаване на равнопоставена конкурентна среда за строителните компании, които спазват законодателството. ОЩЕ: Депутати предлагат пълна забрана на частния хазарт у нас

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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