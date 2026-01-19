Слави Василев: Сега е моментът на Румен Радев

Очакванията в обществото президентът Румен Радев да направи крачка към активната политика са сериозни. Ако това се случи, политическата битка ще бъде ожесточена и може да върне надеждата на хора, които са загубили вяра, че промяна е възможна. Сега е моментът, коментира пред БНР политологът Слави Василев.

По думите му държавният глава ясно осъзнава, че е настъпил моментът за съдбоносно решение – включване в предизборната надпревара и участие в реалната политика. „Една голяма част от обществото го очаква“, подчерта Василев.

Политологът допусна, че формалните действия по Конституция и закон, които ще ознаменуват решението на Радев, могат да бъдат реализирани в четвъртък или петък, когато се отбелязва годишнина от встъпването му в длъжност като президент. Още: По-близка до Орбан, отколкото до ЕС: Проф. Николай Радулов за бъдещата политика на Румен Радев (ВИДЕО)

А Йотова?

Според Василев не е вероятно вицепрезидентът Илияна Йотова да напусне институцията. По негови думи тя ще остане на поста и ще довърши мандата на Радев. „Тя ще назначи служебния кабинет, тя ще насрочи датата за предсрочните парламентарни избори и президентът ще бъде свободен да развива собствена политическа дейност“, заяви той.

Политологът описа Радев като „човек, който не оставя нещата на случайността и внимателно подготвя всяка своя стъпка“. По думите му, ако президентът се включи пряко в политическата надпревара, това би имало сериозен ефект върху настоящото статукво. „Слезе ли на политическия терен, той ще помете Борисов, Пеевски, цялото статукво и ще даде нова надежда на много българи – гласуващи и негласуващи, че има шанс за смяна на политическия елит“, каза Василев. Още: Депутат на Пеевски за президента: Завалията!

Той допусна още, че Радев отдавна е подготвил екип и стратегия за подобен ход и е готов да се яви на избори още сега. „Румен Радев е човек, който играе дългосрочно“, заключи политологът.