"След първия удар не чакаш втория": Кандев попита какво направи властта, за да сме подготвени (ВИДЕО)

Тази нощ още два кораба бяха атакувани край България. Единият потъна. Още убити моряци. В сигурността се действа навреме, не се дават обяснения след ударите!

Това заяви кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев по отношение на новите два ударени от дронове кораби в Черно море.

"Само преди седмица имаше друга атака. Днес заплахата е още по-близо до българския бряг", коментира Кандев.

Още: Гюров поиска консултации по член 4 на НАТО след новите атаки в Черно море* (ВИДЕО)

Той добави, че "когато работиш в системата за сигурност, знаеш едно - след първия удар не чакаш втория". "Предприемаш мерки и действия", поясни той.

"Затова аз питам - както конкретно направиха управляващите през тези седем дни? Какво променихте в наблюдението и защитата? Кой отговаря за готовността ни при следващата атака? Къде е засилената охрана на нашите брегове?", попита той.

"Не искам нови уверения, че ситуацията се следи. Искам да знам кой е взел решенията, какви заповеди са дадени и как се изпълняват. Защото при всяка следваща атака цената на бездействието ще бъдат нови човешки животи. А за националната сигурност отговорността се носи с действия, не с обяснения", добави още Кандев.

Атаките

Още: Дронове обградили кораба "Челси-3": Първите разкази на спасените моряци пред българските власти

Дронове са ударили два кораба край черноморското крайбрежие на България през нощта, като са потопили единия, заяви българският премиер Румен Радев, добавяйки, че макар да няма ясни доказателства, „логиката“ подсказва, че атаките са дело на Русия.

„Нямаме солидни и ясни доказателства, за да отправим обвинения срещу която и да е от страните, но логиката, както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще призова посланик Митрофанова за разговор“, каза Радев след извънредно заседание на правителствения Съвет по сигурност.

Ударите са втората вълна от атаки с дронове срещу търговски кораби близо до български води за една седмица, след потъването на „Алфа Ватан“ на 6 октомври.

Войната между Русия и Украйна се разпространява все по-дълбоко в корабните пътища на Черно море, коментира турското издание.