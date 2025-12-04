Любопитно:

"Слугата на Пеевски трябва да си ходи": БОЕЦ с протест срещу МВР и Даниел Митов

Гражданското сдружение "БОЕЦ" организира нов протест в четвъртък от 18:30 часа, този път с искане за оставката на вътрешния министър Даниел Митов след провокациите и опитите за дирижирана ескалация на напрежението на многохилядния протест от 1 декември срещу управляващото мнозинство. Те цитират с неназовани източници вероятен разговор между един от водещите офицери от МВР в понеделник отговарящ за протеста около 23.45ч. малко преди полунощ и екип от охранителна полиция на Първо РУ София:

"Колко задържани има?" - "Около 17 до момента…" - "Трябва да ожънете още 50!". ПОЛИЦИЯТА ПРАВИ ЖЪТВА! ЖЪНЕ ЖИВИ ХОРА! Тогава започват масови арести на основно абсолютно случайни и невинни младежи, за да се направи "жътвата" и изпълни поръчаната "квота"! На другият ден и Пеевски говори за жътва…", разказват от "БОЕЦ".

Те споделят отново и свидетелския разказ за двете млади момичета на възраст около 20, които търсят помощ от полицията, когато започват ескалациите пред сградата на ДПС-НН на ул. "Врабча".

"Страхуват се, че може да бъдат ударени от онези с качулките, или от ченгетата при мелетата. Полицаите им осигуряват защита, като ги канят - "влезте в буса на топло"! Похвално! След около час ситуацията деескалира и утихва, момичетата слизат от буса и понечват да си ходят. Тогава ченгетата им се нахвърлят с думите – "Влизайте в буса, вие сте аресривани, влизай вътре, изпълнявай!" Отведени са в 5-то РУ на МВР, където са задържани за "едро хулиганство" за повече от 20 часа заедно с десет момчета в една килия и с белезници за парното!"

И още - за случая на Йоан Джироу на 25 години, американски гражданин, който е задържан пред погледа на сестра си и на приятелката си, отведен в 5-то Районно: "Там е ритан и главата му е блъскана в стената. Ето за това Митов – слугата на Пеевски трябва да отговаря и да си ходи незабавно!", призовават от БОЕЦ, които посочват вътрешния министър като отговорен за "мракобесните действия на МВР по заповед на Пеевски, с които поставиха в риск живота и здравето на хиляди граждани". Припомнете си целия разказ за арестувани на протеста в София и побой от страна на полицаи в Пето РПУ (ВИДЕО)

От гражданското сдружение призовават още протестите да продължат до постигането на целите - оставка на цялото правителство, на Делян Пеевски и отстраняване на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.

Ивелин Стоянов
