Войната в Украйна:

Социолог: Влизаме в трудна за правителството ситуация, има три опции пред кабинета

15 октомври 2025, 20:55 часа 284 прочитания 0 коментара
Социолог: Влизаме в трудна за правителството ситуация, има три опции пред кабинета

„Можем да говорим за първата по-сериозна правителствена криза от началото на мандата“, каза в „Лице в лице“ по bTV социологът Димитър Ганев след изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов вчера. Той вижда три опции. Според него най-малко вероятната е да се отиде на нови избори веднага. „Това ми се струва твърде малко вероятно, защото не мисля, че някой от играчите, включително и ГЕРБ, има интерес от предсрочни парламентарни избори. Това, че електоралната картина в момента е такава, не означава, че няма риск на полето да навлезе нов играч. Дават се достатъчно ясни задавки от президента Радев“, коментира Ганев.

Още: Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?

Според него той ще размести електоралната картина. „Втората опция, която е малко по-вероятна, но също ми се струва не чак толкова, е свързана с това да има сериозна трансформация в конфигурацията. А именно да се сменят доста лица в кабинета, да се върви към ново споразумение, към ресори, промяна в ресори и т.н.“, на мнение е социологът.

Още: "Министрите са ваши": Желязков обеща на кметовете, че непохарчените пари от проекти ще остават в общините

Според него една много сериозна трансформация в конфигурацията е много трудно усилие, особено предвид факта, че парламентарното мнозинство е сложно – съставено е от четири субекта. Според Димитър Ганев третата и най-вероятна опция е правителствената криза да бъде решена с няколко кадрови промени - да бъдат сменени няколко министри. „Не може това дълго изявление на Борисов и това напрежение в момента да мине просто с някакви козметични промени. Смятам, че по-скоро ще има промени в кадровия състав на Министерския съвет“, на мнение е социологът. „Със сигурност влизаме в трудна за правителството ситуация“, обобщи той.

Още: Буря в рая: Желязков отмени правителственото заседание

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Бойко Борисов ГЕРБ правителство Росен Желязков Димитър Ганев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес