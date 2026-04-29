Сред скандали и обиди: Какво свърши 51-то Народно събрание? (ВИДЕО)

В навечерието на встъпването в длъжност на 52-рото Народно събрание, какво успяха да свършат депутатите от миналия парламент? Макар и белязан от политическа нестабилност и трудности при формирането на устойчиво мнозинство, той успя да приеме редица закони, които оказват съществено влияние върху икономиката, институциите и европейската интеграция на страната.

Най-важната промяна по време на работа на депутатите от 51-то Народно събрание, бе приемането на законодателният пакет, свързан с подготовката на България за въвеждане на еврото. Чрез изменения в редица финансови и банкови закони, бяха създадени условия за преминаване към единната европейска валута, включително правила за превалутиране, защита на потребителите и адаптация на държавните институции.

Съществено място заеха и законите, свързани с държавния бюджет и публичните финанси. Приетите бюджетни рамки за съответните години определят приоритетите на държавата, нивото на социалните разходи, както и политиката по отношение на дефицита и държавния дълг. Тези мерки са ключови не само за икономическата стабилност, но и за покриването на критериите за членство в еврозоната.

Въпреки това обаче парламентът катастрофира в опитите да приеме план сметката на държавата за тази година.

Друг важен акцент в работата на депутатите бяха промените в сектор „Сигурност“. Чрез законодателни изменения бяха преразгледани правомощията на президентската институция при управлението и контрола на службите, като се засили парламентарният контрол и се промени балансът между отделните власти. Тези промени предизвикаха сериозен обществен и политически дебат.

По отношение на енергетиката, парламентът разшири правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), давайки на регулатора по-голям контрол върху цените и пазара на електроенергия, с цел по-добра защита на потребителите.

Не на последно място, 51-вият парламент работи активно по хармонизирането на българското законодателство с правото на Европейския съюз. Приети бяха множество изменения в различни сектори – транспорт, земеделие, икономика – с цел въвеждане на европейски директиви и избягване на санкции.

Отвъд това обаче отиващият си парламент ще бъде запомнен с множество скандали, груб език и откровени цинизми, изречени от най-високата трибуна на държавата.