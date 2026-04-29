"Продължаваме промяната" и "Демократична България" все по-близо до развод в парламента

По информация на Actualno.com напрежението в коалицията "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) достига нова точка на ескалация в навечерието на старта на новото Народно събрание, като на масата вече открито стои въпросът за разцепване на две парламентарни групи.

Депутатите от обединението се събраха на общо заседание в централата на ДСБ, след като по-рано през деня проведоха и отделни вътрешнопартийни срещи. Основната тема - дали коалицията да запази единна парламентарна група или да се раздели.

Разцепление?

По време на влизането си в заседанието съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев подчерта необходимостта от единство, като посочи, че то е ключово както за противодействие на концентрацията на власт в "Прогресивна България", така и за предстоящите президентски избори. По думите му решенията на органите на коалицията засега са за запазване на обща парламентарна група.

В същото време лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев избегна директен коментар по темата за вътрешното напрежение. Вместо това той акцентира върху състоянието на бюджета, заявявайки, че той е "на нула" и няма основания за притеснения. Василев обяви, че ще коментира политическите въпроси след края на заседанието.

Зад официалните позиции обаче стои друга картина. По данни на източници, цитирани от Actualno.com, именно Василев е предложил коалицията да се раздели на две парламентарни групи - ход, който би бил прецедент в българската парламентарна практика. Очакванията са, че дори без формално гласуване процесът на разцепване може да се случи.

Напрежението между партньорите не е от вчера. През последните месеци в коалицията се натрупаха редица конфликти - от спорове около подреждането на листите за изборите, през казуса с изключването на Явор Божанков от кандидатските списъци, до публичния сблъсък около отпадането на Манол Пейков от парламента.

Допълнително напрежение внесе и идеята на "Да, България" за изготвяне на пътна карта за евентуално обединение на партиите в една формация - предложение, което срещна съпротива от страна на "Продължаваме промяната".

По неофициална информация, ако се стигне до разделяне, парламентарната група на ПП може да бъде оглавена от Мирослав Иванов, който наскоро остро разкритикува партньорите си от "Демократична България".

Коалицията ПП-ДБ съществува от февруари 2023 г., но и до днес функционира без ясно регламентирано коалиционно споразумение - факт, който според участници в процеса затруднява вземането на решения и води до натрупване на напрежение при всеки по-спорен въпрос.