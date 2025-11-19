Стана ли заложник Киселова на референдума за еврото: Анализ на политолози

"Г-жа Наталия Киселова си позволи да не спазва реда, по който да има референдум и това е политическо и неюридическо решение. Г-жа Киселова още тогава беше ясно, че ще бъде заложник на нечия политическа воля". Това заяви политологът Мария Пиргова пред bTV. Тя коментира решението на Конституционния съд затова, че бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова не е трябвало да спира предложението на президента Румен Радев за провеждане на референдум за запазване на лева.

Още: Радев пак с надежда да има референдум за еврото - заради действията на Конституционния съд

Според Пиргова България не покрива критериите за инфлацията и дефицита. Това, което иска президентът е референдум, а народните представители трябва да бъдат така добри да приемат или да отхвърлят искането на държавния глава, призова Мария Пиргова. Тя се застъпи за референдума за запазване на лева.

Имал ли е мотиви Радев?

Снимка: Actualno.com

Политологът Даниел Смилов заяви, че Народното събрание трябва да се произнесе по отношенията за искане на референдум за запазване на лева, предложен от президента Румен Радев на 9 май. Не става дума за искане за референдум, който по действащата Конституция и право би бил противоконституционен. Като се чете решението на Конституционния съд едва ли не бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова, нещо е иззела и не е допуснала референдума.

Още: Конституционният съд: Киселова не може да спира предложението на Радев за референдум за еврото

Политологът проф. Румяна Коларова смята, че логиката да има мотиви за референдум, означава да се посочат нови аргументи за провеждане на референдум. "Няма мотиви в искането на президента Румен Радев за провеждане на референдум за запазване на българския лев", коментира тя.

Още: "Възраждане" напускат парламента