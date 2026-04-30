Старт на 52-ото Народно събрание: Пак разделени групи, но и абсолютно мнозинство

Днес започва работа 52-ото Народно събрание, съобщиха националните телевизии. Първото пленарно заседание ще бъде открито в 10 часа. Както в 51-ото Народно събрание, когато се разцепи парламентарната група на ДПС на ДПС-Ново начало и на "Алианс за права и свободи", подобна раздяла се очерта и новото Народно събрание. Този път групата на ПП-ДБ се разцепи на две отделни формации - съответно "Продължаваме промяната" ще бъде отдела с 16 депутати, а "Демократична България" - с 21. Така ще има не пет, а шест парламентарни групи в 52-ото Народно събрание. Още: Официално: ПП и ДБ стават две отделни групи в новия парламент (ВИДЕО)

В новия парламент има 183 мъже и 57 жени. Най-младият депутат е 23-годишната Анна Бодакова.

Кой ще открие първото заседание?

Освен очакваното разцепление в редиците на ПП-ДБ, другата голяма новина е, че победителят от предсрочните парламентарни избори, които се проведоха на 19 април - "Прогресивна България" на Румен Радев успя да излъчи 131 депутати, които е абсолютно достатъчно мнозинство, с което да бъде избран както председател на Народното събрание, така и излъчването на правителство, но и приемането на бюджет.

Първото пленарно заседание ще бъде открито от най-възрастния сред народните представители. Това е 77-годишният Румен Миланов от "Прогресивна България". След това новите депутати ще положат клетва, ще изберат председател, а всяка парламентарна група ще излъчи и свой заместник-председател. Отделните формации ще представят своите приоритети.

На откриването ще присъства и президентът Илияна Йотова. Тя ще направи изявление към народните избраници от парламентарната трибуна. По традиция на старта на работата на всеки законодателен орган присъства и патриархът и представители на дипломатическите служби.

