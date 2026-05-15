Двама нови депутати от "Прогресивна България" влязоха в парламента

Двама нови депутати от "Прогресивна България" положиха клетва в началото на днешното пленарно заседание. Това са Мирослав Недялков Митков, избран от Старозагорския избирателен район, и Таня Петрова Гюрюшева-Николова от Търговище. Те влизат в Народното събрание след решения на Централната избирателна комисия.

До рокадите се стигна, след като парламентът вчера прекрати мандатите на Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков от "Прогресивна България" заради подадени оставки.

Илиев поема поста областен управител на Търговище, Смърков става областен управител на Варна, а избраният от Стара Загора Крум Неделков е назначен за заместник-министър на земеделието и храните.