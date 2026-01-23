"За република с главно Р": "Трети март" се възпяха с химн с Радев (ВИДЕО)

Движение "Трети март", което започна процедура по създаване на политическа партия, представи своя химн, създаден под надслов "За република с главно "Р"".

"Готови сме, можем и ще успеем" - с тези думи на президента в оставка Румен Радев започва химна на формацията. Тя демострира топли връзки с държавния глава, но той самият се разграничи от нея.

Отношенията с Радев

Партията планира да се яви на предстоящите предсрочни избори и припознава президента в оставка Румен Радев за свой неформален лидер.

Това стана ясно от думите на настоящия официален лидер на "Трети март" Тихомир Атанасов, който коментира непоколебимата позицията на своята формация в подкрепата й към президента. Нещо повече, Атанасов заяви, че веднага е готов да отстъпи на Радев лидерството на партията.

Той поясни, че движението е било създадено с надеждата да се превърне в масово движение и евентуално партия, но процесът е бил непълен.

"За нас Румен Радев е единственият политик, който може да изведе държавата от политическата и икономическата криза. Разговарял съм с него, но не сме го уведомили за припознаването му по време на учредителния конгрес. Това беше спонтанно решение", обясни лидерът на "Трети март".

Радев обаче се разграничи от формацията.

Атанасов отговори на думите на президента, че тези, които се представят от негово име, са "поставени лица на олигархията". "Нито съм бил, нито ще бъда представител на олигархията. Това няма с какво да ни засегне", каза той.

Атанасов беше категоричен за позицията си при евентуално обявяване на президентска формация. "С две ръце бих гласувал за него и ще дам мястото си на председател, ако Радев тръгне на избори", каза той.

Радев напуска президентството

Днес Конституционният съд провежда заседание по дело, образувано по повод подадената оставка от Радев, който я обяви в обръщение към българския народ.

След като се произнесе КС, вицепрезидентът Илияна Йотова може да заеме поста и да продължи процедурата по назначаване на служебно правителство, което от своя страна да се погрижи да организира предстоящия предсрочен вот.

Днес от 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста.

Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Йотова, която ще поеме поста на държавен глава.