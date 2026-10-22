"Така не се прави": Мирчев е възмутен от случая с Колтуклиева и че НСО не са оказали първа помощ

НСО, така не се прави! Не може да повалиш човек на земята и след това просто да го подминеш, сякаш нищо не се е случило. Не може да посягаш на жена! Това написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във "Фейсбук" след като служител на НСО изблъска Соня Колтуклиева при опит да зададе въпрос на председателя на парламента Михаела Доцова.

Той подчерта, че има огромни разминавания със Соня Колтуклиева и начина, по който прави журналистика, но според него нищо не оправдава подобно отношение и употреба на сила.

"Реакцията на НСО е под всякаква критика. Службата е към президента и Илияна Йотова трябва незабавно да изиска обяснения и да потърси отговорност. Функцията на НСО е да пази държавата ни от враждебни атаки, а не да пази управляващите от въпроси!", заяви още Мирчев.

Защо НСО не са оказали първа помощ на Колтуклиева?

Той обръща внимание, че всички служители на НСО са обучени да оказват първа помощ.

"Всяка кола на НСО е оборудвана с всичко необходимо за оказване на първа помощ", добавя той. .

Според него като цяло е неадекватна реакцията на целия екип за охрана.

"Не са заключени вратите на автомобила, охранителите оставят вратите без контрол докато автомобила е на място. Ако се счете, че е имало нападение над охраняваното лице и нападателят е бил неутрализиран, то поне един служител на НСО е длъжен да остане на място, до пристигане на компетентните органи. Трябваше да се разпореди на екипа за охрана да окажат първа помощ на пострадалата. НСО действа непрофесионално - като се започне от шофирането по пътищата и се стигне до грубо нарушаване правилата за охрана", смята още Мирчев. ОЩЕ: НСО проверява как техен охранител блъсна Колтуклиева, уведомили са Военна прокуратура